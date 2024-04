El mundo del espectáculo ha sido tradicionalmente un negocio lucrativo en la televisión, y en España no es la excepción. Sin embargo, en los últimos tiempos, la inteligencia artificial (IA) ha ido ganando terreno en los medios de comunicación en sus diversas formas, convirtiéndose en una inversión cada vez más atractiva para los empresarios.

En este sentido, España ha optado por utilizar una IA llamada Alba Renai como presentadora de un reality show televisivo llamado 'Supervivientes'. Alba Renai, que anteriormente era una influencer en redes sociales, se ha convertido en la primera conductora no humana de un segmento en la televisión, con una apariencia que incluye cabello color chocolate, una sonrisa encantadora y un físico ultrafino.

"Estoy muy emocionada de anunciar que soy la nueva presentadora virtual de 'Super Secretos con Alba Renai', una sección llena de emociones, misterios y contenido exclusivo", dijo la IA en un video publicado en redes sociales. "Es un sueño hecho realidad, y no puedo esperar para embarcarme en esta increíble aventura con todos ustedes".

Alba Renai fue creada por Be a Lion, una subsidiaria de Mediaset España, la compañía de televisión más grande de España, y es solo uno de los últimos ejemplos de bellezas computarizadas en los medios. Además, otras empresas como Aescape en Nueva York han desarrollado tecnología de IA para aplicaciones como masajes automatizados en gimnasios, demostrando el creciente impacto de la IA en la industria del entretenimiento y los medios de comunicación.

A pesar de los avances en IA, los creadores de Alba Renai aseguran que la IA no pretende reemplazar a los seres humanos en roles creativos o informativos, sino más bien complementar y mejorar la experiencia televisiva. Según Luis Movilla, director de Branded Content and Experience de Be a Lion, la IA ha creado más puestos de trabajo para las personas, ya que requiere una plantilla de ingenieros, productores, cineastas y community managers para su funcionamiento.

Sin embargo, algunos críticos en las redes sociales expresan su preocupación por el posible reemplazo de los humanos por IA en la industria del entretenimiento a mediano plazo, cuestionando si la IA puede realmente igualar el talento y la experiencia de los profesionales humanos.