Las arañas migalomorfas (conocidas en América como tarántulas) han estado presentes en la masa continental australiana desde antes de la desintegración de Gondwana. Actualmente, la especie está representada en esas latitudes por una fauna diversa de 12 familias. A pesar de su extensa historia evolutiva, solo se ha encontrado un fósil de araña migalomorfa en Australia.

Este sombrío registro es el resultado de una combinación de la fragilidad de los animales y la tendencia de las hembras a permanecer dentro de sus madrigueras. Por tanto, la falta de fósiles de Australia ha dificultado descifrar la historia evolutiva de esta especie, indica la investigación.

Para profundizar en este tema, la investigación "A large brush-footed trapdoor spider (Mygalomorphae: Barychelidae) from the Miocene of Australia", publicada en Zoological Journal, describió el fósil de la araña Megamonodontium mccluskyi hallada recientemente.

La especie se parece superficialmente a las arañas trampilla patas de cepillo que, actualmente, se encuentran en el oeste de Nueva Gales del Sur. Son similares a las Idiommata, en el sentido de que tienen proporciones robustas de cuerpo y patas, además de un pedipalpo (tipo de doble apéndice) truncado.

Sin embargo, la falta de una escópula (paleta) densa, la presencia de una rótula larga y dientes en la uña tarsal (patas), sugieren que la especie es más basal que las que habitan en Australia. El equipo de investigación propuso que esta especie está estrechamente relacionada con la araña Monodontium del sudeste asiático y de Papúa Nueva Guinea.

Características del fósil de araña recientemente descubierta

En términos de tamaño, Megamonodontium mccluskyi es la segunda araña fósil más grande a nivel mundial. El primer lugar se atribuye a Mongolarachne jurassica del período homónimo que habitó en China, la cual tiene una longitud corporal de 24,6 mm. Para hacernos una idea, Megamonodontium mccluskyi es cinco veces el tamaño de la araña Monodontium existente actualmente. A esto se debe su nombre antecedido por "mega".

El fósil Megamonodontium mccluskyi descubierto se conserva con una fidelidad extremadamente alta, principalmente las bases de sus setas (estructuras defensivas de las tarántulas). Estas últimas pueden ser quimiosensoriales, mecanosensoriales, defensivas y adhesivas. En algunas arañas migalomorfas, las setas también pueden generar sonidos.

En comparación con los insectos, los órganos sensoriales externos de las arañas han sido poco estudiados y el análisis de las tendencias evolutivas se basa en gran medida en el material existente, señala la investigación.

Será interesante estudiar las setas de otras arañas, pero apenas se ha comenzado a investigar la rica diversidad de arañas fósiles en algunas zonas de Australia. Hasta el momento se han encontrado más de una docena de ejemplares, por lo que este abundante material brinda una nueva e interesante oportunidad para estudiar la preservación y evolución de las setas junto con otras estructuras sofisticadas.