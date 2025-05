Alrededor de 5.000 personas provenientes de todo el mundo se reunieron en la empinada colina de Cooper’s Hill, en Brockworth, Gloucestershire (suroeste de Inglaterra), para presenciar una de las tradiciones más singulares y arriesgadas del Reino Unido: la carrera del queso rodante.

El evento, que cada año atrae a participantes y curiosos de todo el mundo, volvió a celebrarse en el festivo de Primavera británico, en medio de condiciones especialmente peligrosas y bajo la atenta mirada de las autoridades, que reiteraron sus advertencias sobre la seguridad de la competencia.

Según informó la agencia EFE, la edición de este año se destacó tanto por la masiva asistencia como por la presencia de ganadores internacionales y el debate sobre los riesgos que implica esta tradición centenaria.

Puede interesarte

La carrera del queso rodante de Cooper’s Hill, conocida internacionalmente como "Cheese Rolling“, consiste en una frenética persecución cuesta abajo de una rueda de queso Double Gloucester, que pesa entre 3 y 4 kilos.

El evento se desarrolla en una colina de 180 metros de longitud, cuya inclinación y superficie irregular convierten la competencia en un espectáculo de caídas, volteretas y velocidad extrema. El queso, lanzado por el "Maestro del Queso“, puede alcanzar velocidades superiores a los 110 kilómetros por hora, mientras que los participantes, en su intento por atraparlo o llegar primeros a la meta, pueden descender a más de 50 kilómetros por hora.

🇬🇧 | Un hombre salió volando ladera abajo ante miles de personas en la tradicional carrera del queso en Cooper’s Hill, Reino Unido. El evento dejó al menos dos heridos y no se conoce el estado del participante del video. pic.twitter.com/z25LzLvBZu — UHN Plus (@UHN_Plus) May 28, 2025

La carrera, que se celebra tradicionalmente el último lunes de mayo, es gratuita y no requiere inscripción previa. Cualquier persona que desee participar solo debe presentarse en la colina el día del evento. A lo largo de la jornada se disputan siete carreras: cuatro cuesta abajo y tres hacia arriba, incluyendo pruebas masculinas y femeninas. El premio para el ganador es la propia rueda de queso Double Gloucester, símbolo de la victoria y del espíritu de la competencia.

La popularidad de la carrera trascendió fronteras. Según detalló EFE, la edición de 2025 contó con la presencia de competidores de Alemania, Australia, Estados Unidos y otros países, además de los locales británicos.

Condiciones extremas y medidas de seguridad

La edición de este año estuvo marcada por condiciones especialmente adversas. Las lluvias recientes dejaron la colina de Cooper’s Hill resbaladiza y embarrada, lo que incrementó el nivel de dificultad y el riesgo de lesiones. Como es habitual, la carrera terminó con numerosos participantes heridos, algunos con fracturas y contusiones, aunque, según la información publicada por EFE, no se registraron víctimas mortales.

Para mitigar los riesgos, miembros de un club de rugby local se situaron en la base de la colina con el objetivo de atrapar a los competidores que llegaban descontrolados tras el descenso. El puesto médico instalado en el lugar atendió a varios corredores que sufrieron caídas durante la competencia.

El grupo asesor de seguridad del condado de Tewkesbury (SAG) declaró el evento como “inseguro” días antes de la celebración, expresando su preocupación por la posibilidad de “incidentes graves con múltiples víctimas”.

En un comunicado recogido por EFE, el SAG afirmó: “La carrera del queso rodante de Cooper’s Hill es una tradición única en nuestro condado y no tenemos ningún deseo de detenerla. Sin embargo, el evento no cuenta con un organizador oficial y no se presentó la documentación pertinente ni los planes que detallan cómo se mantendrá la seguridad del público”.

Puede interesarte

Ganadores internacionales y testimonios de los protagonistas

La edición 2025 de la carrera del queso rodante coronó a varios ganadores destacados, reflejando el carácter internacional del evento. En la primera carrera del día, el alemán Tom Kopke, de 23 años, se alzó con la victoria por segundo año consecutivo, llevándose el Double Gloucester a casa. "Inglaterra está loca. Me encanta, estoy emocionado“, declaró Kopke tras su triunfo, según recogió EFE.

En la categoría femenina, la estadounidense Abby Lampe, originaria de Carolina del Norte, repitió la hazaña del año anterior y se impuso nuevamente en la competencia. Lampe compartió su experiencia: “Solo hay que rodar”. A pesar de las contusiones sufridas durante la carrera, la ganadora restó importancia a las lesiones: “Hay un poco de dolor, pero será temporal”.

Entre los vencedores masculinos también figuraron el local Josh Shepherd y un competidor australiano. El evento contó además con la participación del popular youtuber estadounidense Speed, quien sufrió una lesión en la pierna que requirió atención médica. A pesar del percance, Speed manifestó su intención de regresar: “Claro que sí, volveré”, declaró.

A su vez, el británico Chris Anderson cuenta con el récord masculino con 23 victorias, la última en 2022, mientras que Flo Early, también británica, con cuatro triunfos.

Origen y evolución de una tradición centenaria

La carrera del queso rodante de Cooper’s Hill se remonta, según algunas teorías, a hace seis siglos. Aunque la primera mención escrita del evento data de 1826, existen hipótesis que vinculan su origen a antiguos festivales paganos de primavera o a rituales relacionados con los derechos de pastoreo en la región.

Este suceso continúa siendo un ejemplo de la fuerza de las tradiciones populares, capaces de perdurar y adaptarse a los tiempos, mientras desafían los límites de la seguridad y la lógica. Las autoridades insisten en la necesidad de precaución, pero el atractivo internacional y el espíritu festivo del evento parecen garantizar su continuidad año tras año.