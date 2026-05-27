Un hecho poco común se registró en la ciudad santiagueña de La Banda con el nacimiento de Nazarena, una bebé que pesó 6,5 kilos y sorprendió a los médicos que se encargaron del parto, además de hacerse viral en las redes sociales.

La niña nació en la semana 38 de gestación en el Centro de Salud Banda, en las inmediaciones de la capital provincial, luego de un embarazo de alto riesgo, según señaló Johanna -su madre- a los medios locales.

Más allá del temor de los médicos por las grandes dimensiones de la beba, finalmente el proceso se dio normalmente y ahora Nazarena continúa en observación y se estima que en los próximos días dejaría la clínica para instalarse en su hogar junto al resto de su familia: su padre y sus dos hermanos, según se supo.

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Precisamente, Johanna ya había tenido otros dos hijos previamente: una nena y un varón, quienes pesaron 3.8 y 4 kilos, respectivamente, cifras que conllevan cierto riesgo según los especialistas, aunque en ambos casos todo transcurrió sin mayores contratiempos.

Su mamá, Johana, una joven oriunda de la localidad de Colonia Dora, dio a luz durante la semana 38 de embarazo. Según contó en un video difundido en TikTok, el parto estaba catalogado como de alto riesgo debido al gran tamaño de la beba, aunque finalmente todo salió bien.

“Para mí fue difícil porque decían que era un parto riesgoso, pero gracias a Dios salió bien”, relató la mujer desde una de las habitaciones del área de maternidad del CIS Banda, donde permanece internada junto a su hija bajo controles médicos de rutina.

A pesar de la complejidad del caso, la pequeña nació en buenas condiciones y evoluciona favorablemente. “La bebé está perfectamente”, aseguró Johana, visiblemente emocionada y tranquila luego del parto.

El caso llamó la atención no solo por el peso extraordinario de Nazarena, sino también porque no es la primera vez que la madre tiene hijos con medidas superiores al promedio. Según contó, su primera hija nació con un peso de 3,8 kilos y el segundo, con 4 kilos.

En las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales se puede ver a la recién nacida descansando junto a su mamá mientras recibe felicitaciones del personal de salud

Los nacimientos de bebés con más de 4 kilos suelen ser considerados macrosómicos, una condición que puede aumentar los riesgos durante el parto tanto para la madre como para el recién nacido. En este caso, el seguimiento médico permitió llevar adelante la intervención con éxito y sin complicaciones mayores.

La historia de Nazarena despertó ternura y asombro en toda la provincia. En pocas horas, las publicaciones sobre su nacimiento acumularon miles de reproducciones y comentarios de personas que celebraron el buen estado de salud de la beba y de su mamá.

Mientras tanto, en el CIS Banda continúan los controles habituales para garantizar la recuperación de ambas. La pequeña ya se convirtió en una celebridad inesperada en Santiago del Estero y muchos la describen como una verdadera “gigante” recién llegada al mundo.