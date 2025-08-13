Una médica fue brutalmente agredida por una paciente después de negarse a extenderle un certificado médico.

El caso ocurrió a principios de julio en una unidad de salud de la localidad brasileña de São Bernardo do Campo, en el estado de San Pablo, donde la profesional, Giovana Paliares, atendió a una mujer que se quejaba de dolor en el hombro, pero que, según su evaluación, no presentaba ninguna restricción de movimiento que justificara el pedido.

“Ella me dijo que era para que aprenda a no negar certificados, me insultó de todas las formas posibles. Tenía dolor en el hombro, pero podía moverlo, tanto que logró agredirme”, contó esta semana la médica, todavía afectada por el ataque.

Paliares logró activar un botón antipánico y la paciente, identificada como Miria Fonseca Pereira, fue detenida por la policía. Un video que circula en redes muestra a la mujer rodeada por agentes y pelos que le arrancó a la doctora en el piso.

Pese a la agresión, la médica dijo que sigue con su vocación. “Veo la medicina como amor al prójimo. Quiero seguir con el brillo en los ojos que tenía cuando me gradué”, dice Giovana.

Un problema que se repite: la violencia en los consultorios

La situación no es aislada. Ocho de cada diez profesionales de la salud en Brasil aseguran haber sufrido algún tipo de agresión en el trabajo. El dato, que alarma a todo el sector, refleja una realidad cada vez más difícil para quienes se dedican a cuidar la salud de los demás.

En la unidad donde ocurrió el ataque, existen botones de pánico que permiten llamar a la guardia municipal y a empresas de seguridad privada. Sin embargo, los propios trabajadores reconocen que estos sistemas no siempre logran evitar los episodios de violencia.

El trasfondo del caso y la denuncia de los profesionales

La médica agredida decidió hacer pública su experiencia para visibilizar la problemática. “Sentí miedo y mucha impotencia. No es la primera vez que pasa algo así, y temo que no sea la última”, expresó.

El estado de San Pablo registra el mayor número de incidentes, pero la violencia contra profesionales de la salud se denuncia en todo el país. En cinco años, casi 15.000 médicos presentaron denuncias policiales por algún tipo de violencia, indicaron.

Solo en 2024, se presentaron 4.562 denuncias policiales , la cifra más alta de la historia. Esto significa que 12 médicos son agredidos cada día en el país.

Según una encuesta del Consejo Federal de Medicina, los casos de violencia contra médicos aumentaron un 68% en diez años.

La salud bajo amenaza: el reclamo de los trabajadores

El ataque reavivó el reclamo de los profesionales de la salud, que denuncian una rutina de violencia en hospitales y centros de atención. Piden mayor protección y medidas concretas para garantizar su seguridad mientras cumplen con su labor.