Un accidente vial en India terminó en tragedia cuando una motocicleta quedó atrapada bajo un autobús, provocando una chispa que desató un incendio inmediato. El conductor del vehículo intentó apagar las llamas con un extintor, pero el fuego se propagó con rapidez, impidiendo el rescate de muchos pasajeros.

Algunos lograron escapar rompiendo ventanas, mientras otros quedaron atrapados en el interior. Testigos describieron escenas de pánico absoluto y confusión. Los equipos de emergencia acudieron de inmediato y trasladaron a los heridos a hospitales cercanos, donde reciben atención por quemaduras y lesiones graves.

Las autoridades locales y forenses trabajan para identificar a las víctimas y reconstruir cómo ocurrió el accidente. El oficial Vikrant Patil calificó la escena como “una escena de absoluta destrucción”, mientras se evalúan posibles fallas en los protocolos de seguridad y la infraestructura vial.

Puede interesarte

El primer ministro Narendra Modi y el líder regional N. Chandrababu Naidu expresaron su pesar por la tragedia. Este hecho se suma a una serie de accidentes graves en India, destacando la necesidad de reforzar la seguridad en el transporte y prevenir futuros incidentes.