Al menos 20 personas perdieron la vida y 16 resultaron gravemente heridas este miércoles en el estado de Rajastán, al noroeste de India, luego de que un autobús en el que viajaban se incendiara mientras circulaba por una autopista, informaron las fuerzas de seguridad.

El vehículo transportaba a 57 pasajeros y cubría la ruta entre las ciudades de Jaisalmer y Jodhpur cuando se produjo el siniestro, que podría haber sido provocado por un cortocircuito. Según los primeros reportes, el fuego se propagó rápidamente mientras el conductor intentaba detener el colectivo en el arcén, lo que hizo que las llamas envolvieran el vehículo de manera súbita.

Las autoridades indicaron que 19 personas murieron en el lugar y otra falleció tras ser trasladada a un hospital. Entre los 16 heridos, muchos presentan quemaduras en más del 70 por ciento de sus cuerpos, y permanecen en estado crítico.

El primer ministro de India, Narendra Modi, expresó su pésame a las familias de las víctimas y anunció compensaciones de aproximadamente 200.000 rupias (unos 2.000 euros) para los familiares de los fallecidos.

El incidente generó conmoción en la región y las fuerzas de seguridad continúan investigando las causas del incendio.