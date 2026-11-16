Una mujer resultó gravemente herida luego de haber sido atacada y mordida por un mono mientras caminaba por un complejo residencial. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad y causó preocupación entre los vecinos de Vadodara, India.

El ataque del animal tuvo lugar en Infinium Flats, en el sector TP-13 de Chhani Jakatnaka. Después del ataque, la víctima fue trasladada a un hospital cercano por las heridas que sufrió en distintas partes del cuerpo.

Según relataron los residentes del complejo, el animal ingresó repentinamente al predio y atacó a la mujer mientras realizaba una caminata matutina.

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El mono la mordió varias veces y le provocó heridas profundas. Los gritos de la víctima alertaron a las personas que estaban en el lugar, que intervinieron para auxiliarla y llevarla a un centro de salud.

Las imágenes de las cámaras de seguridad, que muestran el momento de la agresión, se viralizaron en las redes sociales y aumentaron la preocupación de los habitantes del edificio.

Tras el episodio, los residentes alertaron al Departamento Forestal y reclamaron medidas para evitar nuevos ataques. Finalmente, un equipo de agentes forestales logró capturar al animal y colocarlo en una jaula durante el sábado.

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El ataque reavivó el temor entre las familias del lugar, especialmente entre las mujeres y los padres de niños pequeños, que manifestaron preocupación por la posibilidad de nuevos episodios.

Los habitantes también señalaron que la presencia de monos en distintos sectores urbanos de Vadodara se convirtió en un problema recurrente y reclamaron respuestas concretas para garantizar la seguridad de la población.