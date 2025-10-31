Según los testimonios recabados, no se trató de un solo animal: fueron al menos dos perritos los que sufrieron la agresión.

Un video que circula en redes sociales ha causado gran indignación en Cortázar y en distintas partes de México, luego de que se mostrara a un presunto empleado de la perrera municipal arrastrando violentamente a un perrito callejero con un bastón de captura y lanzándolo bruscamente a la parte trasera de una camioneta oficial.

Según los testimonios recabados, no se trató de un solo animal: fueron al menos dos perritos los que sufrieron la agresión por parte del personal municipal.

Los testigos aseguran que los animales no mostraban ningún signo de agresividad ni representaban peligro para los presentes, lo que ha llevado a calificar el acto como cruel y fuera de toda práctica adecuada para el manejo de perros en situación de calle.

El video se volvió viral en cuestión de horas, provocando un fuerte rechazo en redes sociales y entre organizaciones defensoras de los derechos de los animales. Activistas y vecinos han pedido que se investigue a fondo el caso y que se sancione al responsable.

También han solicitado que se revisen los protocolos y procedimientos del Centro de Control Animal de Cortázar para evitar que este tipo de situaciones se repitan.

El maltrato animal está tipificado como delito en el Código Penal del Estado de Guanajuato.

Las reformas legales establecen que quienes cometan actos de crueldad contra animales vertebrados pueden ser sancionados con penas de seis meses a dos años de prisión y multas de hasta 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a aproximadamente 27 mil pesos.

En casos de crueldad extrema, como causar sufrimiento innecesario a los animales, las penas pueden elevarse hasta tres años de prisión.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso ni sobre la situación laboral del presunto empleado.

Mientras tanto, vecinos y asociaciones civiles continúan exigiendo justicia y acciones concretas para proteger a los animales. Algunos activistas han anunciado que realizarán vigilias y manifestaciones para visibilizar la situación y pedir sanciones ejemplares.

El caso abrió nuevamente el debate sobre la necesidad de capacitar al personal encargado del manejo de animales en situación de calle y de establecer protocolos claros que garanticen el respeto y cuidado de los animales, evitando cualquier tipo de abuso o maltrato.