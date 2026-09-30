El influencer ucraniano Vadym Oleynik quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que se viralizará un video grabado durante unas vacaciones en Omán, en el que aparece interactuando de manera indebida con tortugas marinas en una zona de anidación protegida.

Las imágenes fueron tomadas en la zona de Ras Al Hadd y muestran a Oleynik sobre el caparazón de una tortuga mientras el animal se encontraba en proceso de anidación. También se difundieron registros de su pareja, Olena Kravchenko, sobre el ejemplar y del influencer sosteniendo una pequeña tortuga recién nacida.

🚨 Un influencer ucraniano y su pareja desatan críticas tras difundirse imágenes en las que aparecen sentados sobre una tortuga marina mientras el animal ponía huevos en una playa de Omán.



Vadym Oleynik y Olena Kravchenko se turnaron para posar sobre el caparazón en la zona… pic.twitter.com/MJnYfw4ipv — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 29, 2026

La secuencia generó una inmediata reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron el comportamiento de la pareja y advirtieron sobre el riesgo que este tipo de interacciones representa para los animales durante una etapa especialmente sensible de su ciclo reproductivo.

Las autoridades de Omán intervinieron

El episodio habría ocurrido el 28 de septiembre en Ras al Hadd, una zona costera de Omán reconocida por albergar uno de los principales sitios de anidación de tortugas verdes del océano Índico. Según medios internacionales, Oleynik y Kravchenko se apartaron del guía durante la visita y se acercaron a uno de los ejemplares que había llegado a la playa para anidar.

Las imágenes mostraron a ambos sobre el caparazón de la tortuga y al influencer manipulando además una cría recién nacida. La secuencia generó críticas de organizaciones defensoras de animales y especialistas en conservación, que recordaron que los visitantes deben mantener distancia y evitar cualquier contacto que pueda alterar el comportamiento de los ejemplares.

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Tras la viralización, la Autoridad de Medio Ambiente de Omán informó que el comportamiento constituye una violación de las normas de protección de la fauna y confirmó la adopción de medidas legales. Oleynik, por su parte, eliminó las imágenes y posteriormente pidió disculpas, asegurando que desconocía las reglas y que no había buscado dañar a las tortugas.