Este miércoles 1 de octubre por orden del líder del régimen venezolano Nicolás Maduro, el país sudamericano le dio la bienvenida a la navidad.

Uno de los lugares donde ya se brindó un recibimiento a la celebración que suele darse en diciembre en todo el mundo fue en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide.

Desde el mayor centro de torturas de América Latina, se encendió un “espectáculo navideño” con fuegos artificiales, todo esto mientras que cientos de presos políticos detenidos por el régimen venezolano siguen siendo aislados y torturados.

La indignación por la pronta celebración y por el espectáculo navideño brindado desde El Helicoide ya se ha expresado desde la comunidad opositora venezolana.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el dirigente político venezolano, Henrique Capriles Radonski, quien aseguró desde su cuenta de X que era un acto lamentable.

“Lamentable show de fuegos artificiales desde el Helicoide, el mismo lugar donde hay venezolanos INOCENTES injustamente encarcelados por pensar distinto. ¡Qué bárbaros, qué inhumanos!”, afirmó.

Capriles añadió que esto es “una burla a las familias que sufren día tras día, un insulto a los presos políticos, a todos los venezolanos y una demostración de cinismo absoluto”.

“Así como la alegría de la Navidad no se hace sentir por decreto, la paz de un país NO se puede cimentar en el dolor y las constantes violaciones a los DDHH. ¡BASTA YA! ¡Libertad para TODOS los presos políticos!”, puntualizó.

El abogado Andrés Villavicencio señaló que: “Así de macabra es la maldad infinita de la dictadura chavista. Es una urgencia moral ponerle fin a esto”.

Zair Mundaray, abogado penalista y Exdirector General de Actuación Procesal del Ministerio Público de Venezuela, explicó que esto hace parte de un esquema de tortura psicológica contra los presos políticos.

“Insólito, desde el centro de torturas de El Helicode, funcionarios de la red de extorsiones y violaciones de DDHH del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) y SEBIN, hacen un costoso espectáculo de fuegos artificiales por el falso inicio de la Navidad decretado por Nicolás Maduro el 01 de octubre”, dijo.

Mundaray agregó que “de algún modo, esto hace parte de los esquemas de tortura psicológica de los cientos de presos políticos que aún permanecen en ese oprobioso recinto”.

Hace unas semanas Nicolás Maduro anunció que por decreto iba a dar inicio de la Navidad este 1 de octubre, en momentos de tensión con Estados Unidos que desplegó buques de guerra en aguas del mar Caribe para ir contra el Cartel de los Soles.

Algo que suele hacer el líder del régimen venezolano en momentos de crisis.

Tal y como hizo en 2024, cuando adelantó las celebraciones en medio de una crisis desatada tras su reelección en julio de ese año, tachada de fraude por la oposición.

Al "decretar" la Navidad a comienzos de octubre, Maduro dice defender "el derecho a la felicidad" de los venezolanos, mientras cuestiona un despliegue militar que la administración del presidente estadounidense Donald Trump justifica como parte de una lucha antinarcóticos.

"Vamos a aplicar la fórmula de otros años que nos ha ido muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría, para la felicidad, (...) desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela".