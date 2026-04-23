El programa, similar a Gran Hermano, fue testigo de la pelea entre Maja Marinković y Asmin Durdžić que terminó con el participante arrestado tras intentar ahorcar a su pareja. Tras ser liberado, se juntaron para hablar de la violenta situación.

La transmisión del reality show serbio Elita 9 conmocionó a los espectadores y generó una fuerte reacción en las redes sociales, después de que una pelea entre Maja Marinković y Asmin Durdžić culminara con un ataque en vivo y con el participante detenido.

Todo comenzó en el dormitorio de la "Casa Blanca", como se conoce a la locación, donde Maya y Asmin iniciaron una discusión bajo las sábanas. La situación rápidamente escaló en una confrontación física, durante la cual, según los presentes y espectadores, Maja le rompió los dientes. La situación pasó frente a cámaras y sin una intervención inmediata al inicio.

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Los participantes Borislav Terzić Terza y ​​Miki Dudić acudieron cuando escucharon los gritos de Asmin, y lograron separar a las partes en conflicto y calmar la situación.

Según explicaron, la principal causa del conflicto fueron los celos que Maja tenía por otra participante, la información procedente del mundo exterior y la desconfianza en la relación.

De acuerdo con los registros del programa, Maja buscó a Asmin para hablar sobre el conflicto previo, pero la discusión rápidamente subió de tono. Ambos comenzaron a intercambiar reclamos y acusaciones mutuas.

TRADUCIDO AL ESPAÑOL

Lore de Casa Blanca Serbia es como GH. Parece q Ella estaba celosa xq el extrañaba a la ex y le metió una piña a él y le rompió un diente y el después casi la estrangula en vivo! Tuvieron q ingresar los de seguridad para q la suelte! #GranHermano pic.twitter.com/cRUexQb6iB — Pameluz🇦🇷 (@pameluz999) April 22, 2026

La pelea siguió frente a otros participantes y bajo la transmisión activa del programa. Minutos después, el enfrentamiento llegó a su punto más grave. En medio de la disputa, Asmin sujetó del cuello a Maja, provocando momentos de tensión dentro del reality y la reacción inmediata de otros participantes.

Posteriormente intervino el equipo de seguridad del programa para separarlos y evitar que la violencia escalara aún más.

Tras el incidente, medios serbios reportaron que Asmin fue arrestado; sin embargo, horas más tarde quedó en libertad.

La producción no emitió comunicados al respecto. Pero el 22 de abril, tras la liberación de Asmin, mostraron a la pareja junta nuevamente. Durante una entrevista que dieron juntos, Asmin dijo: "Quiero disculparme con su familia y con la mía. Dormí en la mesa de la prisión, pensé, me quedé paralizado. Quería terminar la relación, hablamos normalmente, ella dijo que iba a cambiar y yo dije, no sé qué debería cambiar".

Asmin relató lo sucedido: "Me dio una bofetada, me di la vuelta y me quedé dormido. Me despertó media hora después y me dijo: 'Date la vuelta, no puedes dormir cuando quieres'. Le dije: '¿Qué quieres?'. Me respondió: 'Me estabas mirando'. Le dije: 'No lo estaba'. Quince veces, me di la vuelta otra vez y me dijo: 'Cúbrete'. Me cubrí y me volvió a dar una bofetada. Entonces le apreté la cabeza. Ni siquiera sé dónde la estaba sujetando".

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Maja, por su parte, explicó: "Me atacó, parecía espeluznante, después nos insultamos, me disculpo, pero no sé si alguien puede aceptarlo. Soy una persona enfermizamente celosa y posesiva, sufro presión por sus relaciones anteriores, y el mayor problema en nuestra relación es la desconfianza. No digo que me dé razones, me respeta y me mira como a una gota de agua en la palma de su mano, pero escucho muchas cosas y sus exparejas me provocan. Maldita sea, cuando todo se acumula, esa presión y nuestra relación tal como está llegan a esto".

Luego de dar una entrevista conjunta, Asmin Durdžić y Maja Marinković se mostraron acaramelados en el jardín, frente a los demás participantes del insólito reality donde parece no haber reglas.

El caso generó indignación masiva de los internautas, quienes cuestionaron que la agresión ocurrió en plena transmisión y la tardanza de la reacción para frenar el ataque, además de que el programa siguiera al aire pese al nivel de violencia.

Muchos internautas quedaron perturbados ante la situación, lo calificaron de intento de femicidio.