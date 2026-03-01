Lo que debía ser un día más de encierro en el Penal Nº40 de Lomas de Zamora se transformó este viernes en un evento viral que recorrió las pantallas de todo el país. Paola Galeano, una interna que ha construido una comunidad de más de 200 mil seguidores en TikTok desde su celda, festejó su cumpleaños con un despliegue de cotillón y tecnología que poco tiene que envidiarle a un salón de eventos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un festejo "total pink" tras los muros

La estética de la celebración fue el primer punto de discordia. Galeano, apodada por los usuarios como la "Barbie tumbera", mostró a través de sus videos una ambientación dominada por el color rosa: arcos de globos, cortinas de flecos brillantes, una torta de pastelería artesanal decorada con una corona y un sistema de sonido con el que ella y sus compañeras de pabellón bailaron los últimos hits de música urbana.

"¡Mi último cumpleaños en la cárcel! 12 cumpleaños encerrada, basta para mí y pronto para todos", escribió la joven en su posteo, haciendo referencia a que su condena se dará por cumplida el próximo 31 de agosto. La publicación, que rápidamente sumó miles de "likes", también se llenó de comentarios de repudio por parte de ciudadanos que cuestionan los privilegios de los que goza la interna.

El crimen detrás del personaje

Más allá del cotillón y los filtros de Instagram, la realidad procesal de Galeano es sombría. Fue condenada en 2014 como partícipe necesaria de un homicidio en ocasión de robo. El hecho ocurrió en 2013, cuando —según la investigación judicial— cumplió un rol clave al señalar y entregar a la víctima, Carlos Alberto Gauna, para que tres cómplices le robaran su camioneta, terminando con la vida del hombre en el proceso.

A pesar de la gravedad del delito, la joven encontró en el encierro una forma de "monetizar" su tiempo. En diversas entrevistas, admitió que utiliza las redes sociales no solo como esparcimiento, sino como un negocio legal: realiza publicidades para casinos online y recibe canjes de marcas externas, fondos que utiliza para mantenerse ante la falta de visitas frecuentes de su familia.

Este caso vuelve a poner bajo la lupa el control del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) sobre el uso de dispositivos móviles. Si bien durante la pandemia se flexibilizó el acceso a celulares para mantener vínculos familiares, el uso de redes sociales para fines comerciales o de exposición mediática sigue siendo una zona gris que genera fricciones políticas y sociales.