En medio del escándalo por la causa de violencia de género en su contra, Alberto Fernández demandó a su expareja, Fabiola Yañez, acusándola de "violación de secreto y su difusión, así como de acceso ilegítimo a su nube de Google". Además, el expresidente defendió con firmeza a Tamara Pettinato, quien aparece en dos videos grabados dentro del despacho presidencial en Casa Rosada.

Los videos íntimos que muestran a Fernández junto a Pettinato desataron una nueva controversia. Ante esto, el expresidente acusó a Yañez de lanzar una campaña de desprestigio en su contra, difundir hechos falsos y buscar humillarlo públicamente.

Fernández expresó: "Conozco a Tamara Pettinato desde hace muchos años. Es una persona íntegra, y solo compartimos un almuerzo tras una entrevista que me hizo, en un ambiente de cordialidad y confianza".

Fernández continuó con su acusación afirmando: "Fabiola Yañez no solo me está afectando, sino también a personas que no tienen relación alguna con los procesos judiciales, utilizando imágenes fuera de contexto para humillarme y generar escándalo mediático con fines de rating".

Finalmente, el exmandatario insistió en que esta campaña de desprestigio está perjudicando a su entorno personal, incluidos sus hijos y hermanos. En su presentación ante la Justicia, aseguró que Yañez era la única persona con acceso a la información filtrada.