Una pareja de turistas retuvo a un pingüino hasta extraerlo del mar, lo llevaron a la orilla y se sacaron fotografías, mientras las demás personas lo rodearon en un semicírculo, hasta que el animal pudo volver a introducirse en el agua, gracias a la corriente de las olas.

Medios locales indicaron que las dos personas nadaban en la costa de la localidad balnearia de Monte Hermoso cuando encontraron al ejemplar que buscaba escapar de las manos del hombre quien, finalmente, lo llevó hasta la orilla.

🚨 VOLVIÓ A PASAR



En Monte Hermoso una pareja de villeros sacaron un pinguino del mar para sacarle un par de fotos.



Pobre bicho, hay que buscarlos y meterlos presos. pic.twitter.com/7YwiUga3wX — Mati Smith🇦🇷 (@Trumperizar) February 24, 2026

Si bien los especialistas advirtieron reiteradas veces que no se debe tocar ni retirar a los animales marinos de su hábitat, estas personas hicieron caso omiso a las recomendaciones que, además, sostienen que los pingüinos suelen acercarse a la costa para descansar o mudar el plumaje, y el contacto humano puede provocarles un estrés extremo, incluso con consecuencias fatales.

El video se viralizó rápidamente luego de que una joven compartiera el hecho en redes sociales, con un amplio descargo de indignación, y calificó a la pareja como “gente ignorante, mala, que saca a los animales de su hábitat natural y los agarra de muy mala manera”.

El portal local BH Infomedia citó a expertos del Museo de Ciencias Naturales Vicente Di Martino, quienes sostuvieron que se trata de aves migratorias que “en esta época se movilizan hacia Brasil”, al tiempo en que insistieron en que no se debe molestarlas, mojarlas, darles de comer o llevarlas al mar.