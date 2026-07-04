Una joven pareja de Indonesia fue azotada en público este jueves en la provincia de Aceh después de que un tribunal islámico los condenara por besarse sin estar casados en un video difundido por TikTok.

El tribunal de Banda Aceh dispuso que ambos, de 22 y 25 años, recibieran una veintena de latigazos con una vara de ratán, en un acto público al que acudieron vestidos con túnicas blancas.

Al menos un centenar de personas presenciaron el castigo, llevado a cabo por un grupo de personas vestidas con túnicas y capuchas en un escenario en el parque de la ciudad de Bustanussalatin.

Young Indonesian couple publicly caned after kissing on TikTok.



The punishment shows how authorities are expanding their use of Sharia law to target peaceful expression online, as well as offline.



Islam is one of the worst things to happen in the history of humanity. The… pic.twitter.com/V0lsxwHwGF — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) July 4, 2026

La sentencia detalló que el joven participó en “actos íntimos como besarse y acariciarse con una mujer que no era su esposa, con el consentimiento de ambas partes”.

El episodio ocurrió en febrero, durante una transmisión en vivo por TikTok que se volvió viral y generó denuncias ante las autoridades locales. La pareja fue arrestada en abril, tras la difusión del video.

La pareja recibió una sentencia de 25 latigazos cada uno, pero se redujo a 21 porque ya habían pasado cuatro meses en prisión.

El tribunal también confiscó un teléfono móvil y una memoria USB que contenía el vídeo en directo de TikTok como pruebas que debían ser destruidas.

La ley islámica en Aceh y los castigos públicos

Aceh es la única provincia de Indonesia donde rige la sharia o ley islámica, vigente desde 2006 tras un acuerdo de paz con el Gobierno central.

La normativa permite castigos corporales como la flagelación pública por delitos como adulterio, relaciones homosexuales, apuestas, uso de vestimenta ajustada en mujeres o la ausencia de los hombres a la oración del viernes.

En la audiencia de este jueves, además de la joven pareja, otras cuatro personas recibieron condenas a castigos corporales por diferentes infracciones estipuladas en la sharia.

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La ampliación de la sharia y su impacto en la provincia

En 2015, las autoridades de Aceh extendieron la aplicación de la ley islámica también a los no musulmanes, que representan cerca del 1% de la población local.

Indonesia es el país con mayor cantidad de musulmanes en el mundo, pero Aceh es la única provincia que aplica la sharia de manera oficial.

La ley permite hasta 100 latigazos por delitos como adulterio o relaciones homosexuales, y regula estrictamente la conducta pública y privada de los habitantes de la provincia.

El portavoz de Amnistía Internacional Indonesia, Haeril Halim, calificó el castigo impuesto a la pareja como "un acto espantoso de discriminación": “Esto demuestra que el Código Penal Islámico de Aceh (Qanun Jinayat) ha ampliado su alcance para perseguir expresiones pacíficas en las redes sociales”.