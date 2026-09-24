El hombre, identificado como Damien John Shaw, fue hallado muerto junto a sus hijos pequeños en un bungalow de Kuta, en Bali.

La ciudad turística de Kuta, en Bali, fue escenario de una tragedia que sacudió a la comunidad: Damien John Shaw, un australiano de 56 años, fue encontrado muerto junto a sus dos hijos pequeños en lo que la policía local describió como un asesinato seguido de suicidio.

El hecho ocurrió el 13 de septiembre, cuando Shaw estranguló a su hijo de 6 años, Archie, y a su hija de 4, Laura, y luego se quitó la vida ahorcándose en el bungalow donde vivían.

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La secuencia fue descubierta tras una llamada desesperada de su esposa, Tesa Yanuar, que se encontraba a 900 km, en Yakarta, y escuchó a su hija gritar “¡papá, no!“ durante una comunicación telefónica con su marido que se interrumpió.

La esposa de Shaw, al escuchar los gritos de su hija, pidió a un vecino que se acercara a la casa. Junto a un obrero rompieron la puerta y encontraron a Shaw colgado y a los niños muertos, uno sobre el otro. La TV estaba prendida y emitía dibujitos animados.

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Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el hijo gritaba desde el interior del bungalow, mientras la hija intentaba escapar y era arrastrada de vuelta por su padre a un dormitorio, donde los investigadores creen que el hijo de la pareja ya había sido estrangulado.

“En las imágenes de las cámaras de seguridad se puede ver que la niña estaba siendo perseguida y le pedía que pare y le decía ‘te amo, papá’”, declaró el jefe de policía de Denpasar, Leonardo D. Simatupang, a los medios.