Un hombre murió delante de su familia tras ser atacado por un cocodrilo mientras se bañaba en el río Bulete, en Wajo Regency, Indonesia. La víctima de nombre Arifuddin, tenía 53 años y se encontraba con sus hijos cuando el animal le mordió en la pierna alrededor de las 7 de la tarde.

Aunque vecinos y equipos de emergencia intentaron ayudar, el hombre desapareció bajo el agua tras varios minutos de lucha. “Logramos evacuar a la víctima, a una distancia aproximada de una milla desde el punto del ataque”, informó un policía local.

El dramático momento quedó registrado por vecinos de la zona. En las imágenes se vio al hombre intentando llegar a la orilla con el cocodrilo aferrado a sus piernas, mientras sus hijos y otros familiares gritaban desesperados.

Sus cuatro hijos y el resto de la familia presenciaron la escena. Tras el ataque, residentes capturaron al cocodrilo y, tras sumergirse en el río, recuperaron algunos restos de la víctima.

El río Bulete es un sitio habitual para bañarse y lavar ropa debido a las condiciones de infraestructura hídrica del lugar. Desgraciadamente esto genera que los ataques de cocodrilos sea algo comen un esta zona