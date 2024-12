Después de dos días marcados por los conflictos con el líder, Ulises Apóstolo, los jugadores de Gran Hermano (Telefe) pasaron por el confesionario para darle forma a sus estrategias y buscar la manera de sobrevivir una semana más en la casa.

Al igual que el final de la jornada del martes, la gala de nominación empezó con mucha tensión. En los primeros minutos de programa, Santiago del Moro dio lugar al conflicto que protagonizaron Ulises y Brian Alberto. El joven de San Miguel siguió firme en su intento por exponer las actitudes del cordobés y dejar en claro los malos comentarios que el participante había hecho sobre Petrona. “Dejé clara mi postura, del otro lado él prefirió callarse y otorgar”, comenzó el competidor.

Enfrente, Ulises respondió: “Me sorprendió, Brian es alguien a quien valoro y la persona que más me hace reír. Respeto mucho su historia y por eso no le doy la discusión. Me parece que lo que ha mostrado no es todavía lo que debería contar. Él debería contar cuál es su objetivo y no andar picándola conmigo que sabe que no voy a entrar con él en ese juego. No voy a dar esa discusión”.

Puede interesarte

No contento con esto, Brian arremetió una vez más: “Con la salida de Delfina quería preguntarle si tenía un problema en el lagrimal, porque no se le cayó una lágrima. Pero quería preguntarle por qué finge llorar”. Firme en su convicción, el cordobés dijo: “Yo no lloro porque tuve una adolescencia durísima, donde los hombres no lloraban. Ojalá hubiera tenido otra adolescencia, en donde hubiera aprendido a mostrar mis emociones. No quiero dar el ejemplo, pero en la crianza yo elegí no llorar para no demostrar mis sentimientos, los tengo muy adentro”.

Así las cosas, las primeras en dirigirse al confesionario fueron Sandra y Petrona. En un intento por arreglar sus diferencias, Gran Hermano las obligó a pasar el día atadas. La primera en emitir su opinión fue la participante de La Plata, quien escribió en una hoja los nombres de Luz y Carlos. De igual manera, Petrona tomó el fibrón y expresó su nominación. Si bien los primeros dos votos también fueron para Luz, la tucumana sorprendió al público al nominar a la compañera que tenía al lado. “No congeniamos en muchas cosas y tenemos muy poco diálogo”, dijo para justificar sus votos contra Sandra.

Las primeras dos en entrar al confesionario 🗳



👁 Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/zlAEBZPsun — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 19, 2024

Luego fue el turno del líder de la semana, Ulises. El cordobés aprovechó su beneficio y le dio cuatro votos a Luz y dos a Luciana. A su término, Jenifer pasó al confesionario y apuntó contra Luz y Sandra. Después siguió Brian, quien nominó a Sandra y Jenifer, luego Chiara (Carlos y Luciana), Giuliano (Luciana y Sandra), Keila (Sandra y Luz), Sebastián (Chiara y Jenifer), Martina (Sandra y Chiara), Ezequiel (Luciana y Luz), Carlos (Luz y Luciana), Sofía (Chiara y Carlos).

A lo largo de la gala de nominación, la mayoría de los participantes destacaron el conflicto entre Jenifer y Chiara, el cual representa el triángulo amoroso que ambas comparten con Giuliano. En los últimos días, el santafesino manifestó su cariño por ambas competidoras. Sin embargo, todo escaló luego de que Vaschetto y Lauría protagonizaran un momento íntimo frente a diversos compañeros en medio de un streaming.

Puede interesarte

Además, al conocer la relación de amistad que ambas tienen con Ulises, la mayoría de los competidores buscaron complicarle la situación al líder. Este jueves, el cordobés deberá salvar a un participante de la placa. Así fue como los votos continuaron en esa dirección: Luca (Jenifer y Chiara), Luciana (Chiara y Jenifer), Luz (Jenifer y Sandra), Santiago (Jenifer y Chiara), Claudio (Luciana y Lourdes), Juan Pablo (Luz y Sandra), Candela (Chiara y Jenifer) y Lourdes (Chiara y Candela).

Por último, Andrea nominó a Sandra y Chiara, sin embargo, al ser eliminado, Renato le anuló los votos. Al final del programa, Santiago del Moro anunció la votación final: Luz (16), Chiara (13), Sandra (11), Luciana (10), Jenifer (10), Carlos (4), Lourdes (1) y Candela (1).

De esta manera, la súper placa quedó conformada por Brian (sancionado), Santiago (fulminado), Andrea (fulminada), Luz, Chiara, Sandra, Luciana y Jenifer.