Finalmente fue capturada por personal de Veterinaria Municipal y vecinos de la zona. “Fue horrible e inesperado”, aseguró una testigo.

En la lluviosa mañana de este lunes, una vaca generó sorpresa y desconcierto en Concordia al recorrer varias cuadras desde el corsódromo hasta el centro de la ciudad, donde llegó a ingresar a una librería ubicada en avenida Las Heras y esquina con 25 de Mayo.

Según relataron testigos, el animal había sido visto previamente en la zona del corsódromo, y se presume que era perseguido desde la zona de Salto Uruguayo y las vías. Durante su recorrido, al menos dos personas intentaron atraparla con lazos, sin éxito.

Al respecto, una de las empleadas de la librería explicó que se encontraba atendiendo a una clienta cuando se percató de la presencia del animal. “Cuando levanto la vista, veo la parte de atrás y una señora me dijo que era un toro, entonces se me bloqueó todo”, relató. Afortunadamente, otros clientes presentes indicaron que se trataba de una vaca y aconsejaron no asustarla para evitar que se descontrolara.

Insólito. Ocurrió en #Concordia una vaca ingresó a una librería en pleno casco urbano pic.twitter.com/F5hbTSPmEX — elentrerios.com (@elentrerios) September 15, 2025

Durante su paso por la librería, el animal cerró la puerta, impidiendo su salida. Los presentes esperaron a que se desplazara lo suficiente por el local para poder abrirla y permitirle continuar su marcha. Según la testigo, la vaca recorrió los pasillos entre las góndolas en pocos segundos, sin causar daños significativos.

Finalmente, cerca de las 10:30, personal de Veterinaria Municipal junto a vecinos logró capturar al animal en la zona sur de Concordia. Se confirmó que la vaca pertenece a una familia de la localidad y que no sufrió lesiones durante el episodio.