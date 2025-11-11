Desde que confirmaron su relación hace ya varios meses, la dupla conformada por Santiago Korovsky y Celeste Cid se ganó un lugar privilegiado en el mundo del espectáculo al ser una de las parejas más queridas y, sobre todo, más divertidas. Ambos demostraron poseer un sentido del humor único, que trasciende sus respectivos trabajos en cine y televisión, y que suelen compartir con sus seguidores a través de las redes sociales.

Lejos de los lujos o los flashes de las alfombras rojas, la pareja se volvió viral en las últimas horas por una situación completamente inesperada que vivieron en plena Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El hecho, insólito para el contexto urbano, ocurrió ayer cuando Korovsky y Cid se encontraron con una familia de comadrejas. La aparición de estos marsupiales en medio de la ciudad generó sorpresa y ternura a partes iguales, y la pareja decidió documentar toda la aventura a través de sus historias de Instagram, convirtiéndose rápidamente en tendencia.

Puede interesarte

Es que, muchos recordaron la serie de Korovsky, "División Palermo" y comenzaron a asociarlo con la escena de "a la grande le puse Kuka". De hecho, el actor mismo fue quien compartió los mensajes de los fans que no dudaron en recordárselo.

“A la grande le puse Kuka”:

Porque Celeste Cid se encontró una familia de Comadrejas Overas en CABA, y Korovsky lo compartió, dicen que son anímales inofensivos y que no hay que dañarlos pic.twitter.com/fVdxtprRKU — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) November 11, 2025

El humorista y la actriz utilizaron sus respectivos perfiles para narrar la "Misión Rescate", compartiendo videos y fotografías del encuentro. Las imágenes mostraban a Korovsky, con su característica ironía, intentando manejar la situación con cautela, mientras Celeste Cid aportaba la ternura y la preocupación por el bienestar de los animales.

Puede interesarte

La aparición de los animales, probablemente desorientados o buscando refugio en la densa urbe porteña, no fue tratada por la pareja con pánico, sino con la curiosidad y la comicidad que los define.