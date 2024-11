Ocurrió en Mar del Plata y el fiscal del caso no tomó temperamento contra el ex oficial de la PFA. Los delincuentes habían ingresado al domicilio por un ventiluz y los sorprendieron durmiendo, los golpearon y amenazaron

Eran la 7 de este lunes y un policía retirado de la Federal dormía en su casa de Punta Mogotes, en la ciudad de Mar del Plata, junto a su esposa y su hija de 14 años cuando los sorprendieron dos delincuentes armados. Habían entrado por el único ventiluz de la propiedad que no tiene rejas. Tras atarlos, golpear al padre de familia y amenazarlo pidiéndole dinero; el ex oficial logró desatarse y defenderse a los tiros de los ladrones: mató a uno e hirió al otro, indicaron fuentes del caso a Infobae.

La causa por el robo en grado de tentativa y por el homicidio en legítima defensa la investiga el fiscal Fernando Berlingeri, de la UFI N°4 de Mar del Plata, quien decidió no tomar temperamento contra el ex policía que usó un arma que tenía credenciales para disparar, pero que no era la reglamentaria sino una pistola calibre 9 milímetros marca Tanfoglio que ya fue secuestrada.

Según pudo saber este medio, el delincuente que murió en el living de la propiedad de Bonet al 600, en la zona de Punta Mogotes, fue identificado como Lucas Bernard, de 39 años y con antecedentes penales: tenía dos pedidos de detención vigentes de causas radicadas este año en Mar del Plata. Recibió un disparo mortal.

Su cómplice, que dijo llamarse Lucas Nahuel Altamirano (28) quedó internado en el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata con cinco heridas de bala. En el living donde el ex policía logró defenderse de los ladrones, los peritos de la Científica hallaron al menos siete proyectiles. También un revólver calibre .32 y otro .32 largo que, según los investigadores, eran los que llevaban los delincuentes.

La pesadilla para el policía retirado de 54 años y su familia comenzó bien temprano este lunes. El hombre, su esposa y su hija adolescente dormían cuando los despertaron los dos ladrones armados. Tras reducirlos, los delincuentes comenzaron a exigir dinero y a golpear al dueño de casa. Incluso, luego, cuando el SAME provincia llegó al lugar, el ex PFA debió ser atendido por los médicos por una herida cortante en la parte superior de su cabeza.

Lo cierto es que por un descuido de los ladrones mientras cargaban bultos para llevarse, y según contaron las fuentes del caso, el policía retirado se zafó de las ataduras y tomó un arma que tenía escondida. Así, se defendió a los tiros de los ladrones en el living de su casa y frente a su mujer y su hija. El cuerpo del ladrón quedó tendido sobre el piso de ese ambiente de la vivienda de la familia.

Fueron varios los vecinos que oyeron los disparos y que dieron aviso al 911. Así, llegaron los policías de la Comisaría 5ª al lugar y lo primero que encontraron fue al herido y al fallecido, y al dueño de casa que relató todo lo sucedido en el lugar esta mañana. Incluso, los ladrones habían subido varias de sus pertenencias al vehículo del ex PFA para escapar con el botín.

Ante esto, Altamirano quedó preso en el hospital de Mar del Plata acusado del robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa.

Las fuentes del caso confiaron que Altamirano posee varios procesamientos por robo agravado por el uso de arma no secuestrada, hallazgo de estupefacientes, robo agravado por el uso de arma de utilería en tentativa, dos robos, tentativa de robo calificado, encubrimiento e infracción al artículo 289 del Código Penal (castiga la falsificación de patentes).