Ingrid Grudke dio la cara en medio del momento más doloroso de su vida, enfrentando una realidad que no imaginaba nunca: quien fuera su pareja la engañó con su sobrina política. Confirmó la separación y ahora dio detalles de lo que siente actualmente como mujer.

Fue así que, consultada por "A La Tarde" (América TV), se quebró al hablar de su separación de Martín Colantonio y la relación que su ex tuvo con Andrea: "Estoy un poco shockeada, dolida. Pasaron muchas cosas, tengo un tiempo para recuperarme".

"Santiago es el hijo de mi hermana mayor, estaban casados. Andrea Miranda era mi mano derecha... me cuesta hablar porque uno revive cosas. Sentí una estafa emocional. Me duele mucho, me cuesta", sostuvo con la voz quebrada.

"Creí en una persona. Para mí, Martín era un ser maravilloso y descubrí otra cosa", agregó. "Había alertas pero a uno le cuesta creer que pase una cosa así. Para nosotros fue una explosión familiar que pase algo así", confesó con dolor.

Y siguió visiblemente afectada: "Puedo entender que la gente se enamore, no es que me hago la superada, pero uno no quiere creer que te pase a vos y que sea mucho tiempo. No es que fue un desliz o 'nos confundimos', fueron varios meses".

"Apostamos a un proyecto de pareja a futuro, a mucho tiempo. Creí en él y en todo lo que sentía y lo que yo sentía por él. Me siento estafada emocionalmente, siento una desilusión. No puedo entender, no puedo creer. Me duele mucho y me afectó mi salud", contó la modelo sobre esta triste situación.

LOS CHATS QUE DEMUESTRAN EL ENGAÑO