Este domingo por la noche, Eugenio Sipatov, de 40 años y oriundo de Rusia, fue asesinado por cuatro motochorros que lo interceptaron para robarle a poca distancia de su domicilio en la zona de Remedios de Escalada, jurisdicción de Lanús, según confirmaron fuentes policiales a Infobae. Al resistirse al robo, Sipatov recibió un disparo en el pecho. Falleció en un hospital de la zona, al cual había sido trasladado en una ambulancia.

El hecho ocurrió poco antes de las 21:30, según el reporte posterior. Los vecinos del lugar relataron a la Policía que Sipatov charlaba con otro hombre en la puerta de su casa, ubicada sobre la calle Monseñor Hladnik entre Balcarce y San Vladimiro, cuando fue abordado por los delincuentes que se movilizaban en dos motos.

Sipatov, ruso tal como su mujer -hoy embarazada-, se había naturalizado argentino con su nombre hispanizado y un DNI número 62 millones. En las últimas semanas terminaba de construir su casa en Remedios de Escalada, donde finalmente fue asesinado. La Policía Científica llegó al lugar poco después del hecho. El ataque fue filmado por cámaras de seguridad.

Hoy a la mañana, uno de los vecinos que asistieron a Sipatov tras recibir el disparo mortal habló con los medios de comunicación que llegaron hasta el lugar del hecho y confirmó que la víctima fue atacada mientras dialogaba con un amigo.

“Yo estaba en mi domicilio y escuché el sonido del disparo. Salí y me encontré con que el vecino ya estaba en el suelo, mientras que otro vecino le estaba haciendo RCP. Yo me acerco, y como hice el curso, lo reemplazo. Continúo haciendo las maniobras esperando que llegue la ambulancia, que tardó muchísimo… los vecinos estuvieron llamando un tiempo largo… Cuando llega la ambulancia, la médica lo revisa, el compañero baja con el desfibrilador pero se dieron cuenta que no podían hacer nada. Acordonaron el área y llegó la Policía”, explicó el hombre ante los micrófonos.

Puede interesarte

Tras observar las imágenes de un video que muestra cómo fue el brutal ataque, el vecino verificó que cuatro ladrones acorralaron a Sipatov. “Se ve que eran dos motochorros, hacen una vuelta en U, uno se baja y corre directamente al domicilio, desenfunda el arma y le dispara. Pero eran dos motos, con dos ocupantes cada una”, señaló.



Al final de su relato, el testigo confirmó que Sipatov iba a ser padre en pocos días. “Hacía relativamente poco que vivía en el barrio. Una lástima porque él trabajó mucho, se estaba armando la casa, esperaba familia, iba a ser padre la próxima semana. Es algo que a todo el barrio lo tiene mal”, aseguró.