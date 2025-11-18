El complejo educativo Santa Rita de Casia (escuela y parroquia), ubicado en el barrio homónimo, en calle Florencio Fernandez 5400, en la ciudad de Santa Fe, volvió a ser blanco de un violento episodio de inseguridad.

A las 2 de la madrugada, un individuo ingresó por el único sector sin cerco perimetral —el techo que conecta la parroquia con la escuela secundaria— y una vez adentro desató una ola de destrozos.

Silvia Schonhals, apoderada legal de la institución, lo resumió de manera contundente: “El tema no es lo que se robó, sino cómo vandalizó todo”.

“No dejó un vidrio sano”

El intruso bajó al patio y comenzó a destruir lo que encontró a su paso. Se llevó todas las canillas de los bebederos, rompió puertas reforzadas, forzó rejas con una barreta que él mismo arrancó de un portón y dañó vidrios de distintas dependencias, incluyendo la sala San Agustín y baños de profesores.

Vandalismo en complejo educativo Santa Rita de Casia. Foto: Gentileza

La escena que dejó a su paso fue clara: vandalización más que robo. A pesar de la violencia del ataque, lo sustraído es considerado menor frente a los costos de reparación de múltiples puertas, marcos y cristales que deberán ser reemplazados.

Quedó grabado mirando a la cámara

Lejos de intentar ocultarse, el delincuente quedó captado de manera nítida por el sistema de videovigilancia del establecimiento. “Mira perfectamente a la cámara. La imagen es perfecta. Cualquiera que lo conozca podría identificarlo”, explicó Schonhals.

El video ya fue compartido en el chat de padres del nivel secundario con la esperanza de que alguien reconozca al sospechoso.

“Mucho lío” en la subcomisaría 14

Lo más desconcertante para las autoridades del colegio ocurrió después. Al llamar al 911, les indicaron que debían radicar la denuncia en la subcomisaría 14. Pero cuando llegaron, se encontraron con una respuesta insólita:

Vandalismo en el complejo educativo Santa Rita de Casia. Foto: Gentileza

“No nos tomaron la denuncia porque había mucho lío en la comisaría”. Según relató la apoderada legal, los policías les sugirieron volver al día siguiente.

La institución decidió no hacerlo, al considerar que la actitud fue una muestra del desinterés policial.

Este episodio no es aislado. En los últimos días, otras escuelas santafesinas también fueron víctimas de hechos similares. “Esto viene aconteciendo en varios colegios de Santa Fe. Ayer fue en la Escuela 38”, recordó Schonhals.

El complejo Santa Rita, con más de 1.000 alumnos y un extenso predio protegido con cerco perimetral y cámaras en toda la manzana, ya había sufrido otro ingreso delictivo años atrás.

Qué medidas tomarán

La actividad escolar no se suspendió, ya que la mayor parte de los destrozos afectó áreas de uso docente.

Pero el caso vuelve a poner en evidencia la falta de presencia policial en la zona.

“Tenemos muchos papás policías porque estamos cerca del barrio policial. Vamos a apelar a ellos para ver si pueden ayudarnos con alguna nota a las autoridades de Seguridad y al MPA para que vigilen un poco más”, anticipó la apoderada.

El ataque ocurrió en plena madrugada, un horario donde —según señalan desde la institución— la vigilancia es prácticamente nula.