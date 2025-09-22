Otra vez, la inseguridad golpeó de lleno en un espacio que debería estar protegido: el Centro de Salud “Padre Cobos”, en Pedro de Vega 3800 de la ciudad de Santa Fe. Delincuentes ingresaron durante la madrugada, se llevaron medicamentos y electrodomésticos, y dejaron tras de sí un panorama desolador.

Postales del vandalismo en barrio Los Hornos. Foto: Gentileza

No es la primera vez

No es la primera vez que esta institución sufre hechos similares. Con cada ataque, los trabajadores deben volver a recomponer un servicio esencial para el barrio, mientras la comunidad queda sin atención inmediata.

"Se tomaron su tiempo"

Este lunes por la mañana, Sandra Fernández, una de las trabajadoras del centro, fue quien descubrió el desastre: “Al abrir la puerta me encontré con todo esto, un desparramo de medicamentos. Se llevaron microondas, la pava de las chicas… destrozos hicieron, destrozos, revisaron todo. Se tomaron su tiempo”.

El daño no se limitó a lo sustraído: los intrusos desenchufaron la heladera donde estaban guardadas las insulinas, poniendo en riesgo el suministro de pacientes que dependen de ellas.

Sin atención al público

Por ahora, el centro permanecerá cerrado durante la mañana mientras se reorganiza lo que quedó y se reponen insumos. Mientras tanto, la bronca y la impotencia reinan en el personal y en los vecinos, que sienten el golpe directo a un servicio vital para el barrio.

La investigación quedó en manos de la policía y la fiscalía de turno, que buscan identificar a los responsables de este nuevo ataque a la salud pública.