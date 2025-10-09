El histórico local Raffi, dedicado a la venta de artículos de cosmética y belleza, volvió a ser blanco de la inseguridad. En horas de la madrugada del jueves, delincuentes rompieron la vidriera principal del comercio ubicado en San Jerónimo 2900, en el corazón de la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe, y se llevaron varios productos electrónicos.

La escena ya se repite con una frecuencia alarmante: cinco robos en apenas tres meses. Esta vez, los intrusos aprovecharon la quietud de la noche, actuaron en menos de un minuto y escaparon antes de que llegara la policía.

“Rompieron todo el frente de vidrio”

“Estamos desesperanzados ya, porque hemos tenido cinco robos en tres meses, todos con roturas de vidriera”, comenzó diciendo Jorge, el encargado del comercio, todavía visiblemente afectado por la situación. “Suerte que tenemos un seguro, pero ya deben estar cansados de nosotros también. Esta vez vinieron, rompieron todo el frente de vidrio… no sé con qué impunidad, porque alguien debería ver esto”, expresó con indignación.

Según relató, el hecho ocurrió alrededor de la 1 de la mañana. Al romper el vidrio, se activó la alarma, aunque eso no impidió que los ladrones alcanzaran a ingresar y llevarse entre cuatro y cinco aparatos electrónicos, principalmente secadores y planchas para el cabello, productos de fácil reventa.

“Entraron y se fueron en un minuto”

El encargado contó que el orificio por el que ingresaron los delincuentes era muy pequeño, lo que hace suponer que los autores eran jóvenes o personas de contextura delgada. “Los anteriores robos, cuando la policía logró detenerlos, resultaron ser chicos de la calle, en una situación extrema. Pero algo hay que hacer. Yo pido que tengamos más control, no puedo creer que no sepan quiénes son ni cuándo actúan”, insistió Jorge.

Vandalismo en el comercio Raffi. Foto: Guillermo Di Salvatore

“Estamos hartos de todo esto”

El cansancio y la impotencia se reflejan en cada palabra del encargado: “Estamos hartos. Esto es un incordio: romper vidrios, venir a las 2 de la mañana, no dormir, hacer la denuncia... todo eso agota. Si no hubiéramos tenido la alarma, se quedaban toda la noche adentro del negocio”, señaló.

Vandalismo en el comercio Raffi. Foto: G. Di Salvatore

Además, remarcó que la ubicación del local —en una zona céntrica con cámaras de videovigilancia y alto movimiento policial— hace más inexplicable la situación. “Tenemos varias sucursales sobre la peatonal, que está llena de cámaras. No puede ser que nadie vea nada. Evidentemente, el sistema no funciona”, sentenció.

Cinco ataques y ninguna solución

Desde Raffi aseguran que ya no saben qué medidas tomar para proteger el negocio. Las pérdidas materiales son una constante, pero también hay un fuerte desgaste emocional entre los trabajadores, que viven en estado de alerta ante la posibilidad de otro ataque.

El caso quedó en manos de la Comisaría 1ª con conocimiento del fiscal en turno, y se espera que las cámaras de seguridad de la zona permitan identificar a los autores. Mientras tanto, en el corazón del centro santafesino, la vidriera rota del local se convirtió en un nuevo símbolo del hartazgo de los comerciantes frente a la inseguridad.