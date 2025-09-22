Un robo tan audaz como particular tuvo lugar en las últimas horas en la localidad bonaerense de Laferrere. Dos ladrones armados ingresaron caminando a la sucursal del Banco Patagonia ubicada en la esquina de Ruta 21 y Ascasubi, amenazaron con un arma al cajero de una de las ventanillas y se llevaron la recaudación de esa caja.

Lo que más llamó la atención de los investigadores fue el método elegido: los delincuentes entraron a pie, actuaron rápido y se escaparon corriendo, sin intentar llevarse dinero de otras cajas ni desplegar un golpe comando.

“Llegaron caminando, amenazaron al cajero con un arma, le robaron el dinero y se fueron de la misma manera. Lo raro es que, habiendo varias cajas habilitadas, sólo robaron en una y se retiraron”, detalló una fuente cercana a la investigación al portal Primer Plano. Es por esto que para la Policía y la Justicia, el accionar fue improvisado y no responde al perfil de bandas organizadas.

La investigación

Apenas se conoció el hecho, varios patrulleros de la comisaría 1ª de Laferrere llegaron al lugar y empezaron a revisar las cámaras de seguridad de la zona. El fiscal Gastón Duplaá, a cargo de la causa caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego, ordenó la intervención de la Policía Científica para levantar huellas y sumó a la DDI La Matanza a la investigación.

Hasta el momento, no trascendió la cantidad exacta de dinero que se llevaron los delincuentes.

Otro curioso intento de robo a un banco

En la localidad de Libertad, partido de Merlo, se vivió otra situación insólita en una sucursal bancaria. Un vendedor ambulante de 18 años fue detenido después de romper el blindex del Banco Provincia de Eva Perón y Mario Bravo e intentar llevarse objetos del salón principal.

Las alarmas se activaron de inmediato y la Policía llegó rápido al lugar, logrando reducir al joven, que ya tenía antecedentes por hechos similares en comercios de la zona. Los investigadores sospechan que actuó bajo los efectos de drogas.

En su poder, la Policía encontró artículos de higiene personal, un sobre de capuccino, un mini ventilador, un exprimidor y una abrochadora, elementos que se cree pertenecen a empleados del banco.

El joven, que se lastimó las manos al romper el vidrio, quedó a disposición del fiscal Patricio Ventricelli, de la UFI Nº 6 de Morón, acusado de tentativa de robo.