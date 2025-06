Un video publicado en TikTok por el usuario @iannpeyrous se volvió viral en las últimas horas tras mostrar un insólito hallazgo en un paquete de salchichas.

Mientras se preparaba para cenar con amigos, el joven descubrió una pieza metálica brillante en el interior del empaque: se trataba de un tornillo completamente ajeno al producto alimenticio.

En la grabación, se ve claramente el envase original y el objeto incrustado, lo que generó revuelo en las redes. Aunque por fortuna el tornillo no había penetrado la comida, el incidente despertó preocupación entre los usuarios, que no tardaron en dejar sus comentarios. “¿Y si se lo tragaba?”, escribió una seguidora alarmada. Otros optaron por el humor: “Salchichas reforzadas con hierro” y “menos mal que fue un tornillo y no un clavo”, bromeaban algunos.

El caso todavía no tiene explicación oficial: no se ha confirmado si fue un fallo de la marca o un error en el proceso de empaque. Lo que sí es seguro es que el clip cosechó miles de visualizaciones en poco tiempo y puso nuevamente en foco la importancia de los controles en la industria alimentaria. El influencer y sus amigos, por supuesto, decidieron no consumir el producto y buscaron otra opción para cenar.