En un experimento que rápidamente se hizo viral en TikTok, una usuaria retó a su novio para demostrar lo complicado que es realizar actividades diarias en ese estado

Una usuaria argentina de TikTok, conocida como @memebonito, decidió compartir el lado B del embarazo al hacerle un desafío a su novio: vivir como si estuviese “embarazado”, a fin de demostrar lo difícil que es para ella realizar tareas cotidianas con la panza.

Todo comenzó cuando la joven utilizó una estrategia infalible para simular un embarazo: una sandía. La colocó en el abdomen de su novio, la ató con papel film y le pidió que pasara un día con esa carga. Como si de un experimento científico se tratase, la pareja se sometió a una serie de desafíos que dejaban en claro que las cosas cotidianas no son tan fáciles en ese estado.

El video, que rápidamente se volvió viral en TikTok, muestra cómo el hombre comienza enfrentando las pruebas más simples, como ponerse las zapatillas. Luego, la dificultad sube cuando le toca entrar al auto.

Pero las cosas se ponen realmente interesantes cuando el novio tiene que agacharse para recoger algo del suelo. Eso, en el “mundo real”, es un desafío diario para las mujeres embarazadas, que experimentan una serie de cambios físicos que hacen de tareas simples un verdadero reto.

Al final, cuando le llega el turno de lavar los platos, el hombre ya está bastante agobiado, pero sobrevive. Eso sí, siempre con algo de ayuda. Pero el último reto fue el de acostarse en la cama, rotar de lado y levantarse, y aquí es donde el experimento realmente refleja la dificultad de las mujeres en el embarazo: la incomodidad constante, la falta de flexibilidad y esa sensación de que todo es más pesado.

Y el novio no pudo evitar bromear con su pareja al final del video, imitando su caminata como si fuera un pato. La respuesta de la audiencia no se hizo esperar: el clip acumula 475.000 reproducciones, alrededor de 16.000 “me gusta” y miles de comentarios y reacciones, desde los más empáticos hasta los más sarcásticos.

“Con mi pareja lo hacemos pero no hace falta la sandía”, “Y la sandía no patea órganos”, “Ellos felices porque piensan que es fácil y no lo es”, “Por lo menos tiene conciencia de que el embarazo no es nada fácil” y “Excelente idea para hacerle a mi esposo”, son algunos de los mensajes en la publicación.