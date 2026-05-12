El Ministro de Educación de Chubut escapando por los techos. Afuera auxiliares de la educación y docentes comenzando un acampe tras las miserables propuestas de aumento.

José Luis Punta, uno de los hombres de máxima confianza del gobernador Ignacio Torres debió huir con ayuda de la policía, por los techos del edificio ministerial de Rawson.

El video fue captado por manifestantes y rápidamente se volvió viral. El hecho resulta similar al vivido en el Barrio General Mosconi de Comodoro, cuando el Ministro de Educación Zaffaroni en 2013 debió escapar por los techos de la escuela Hipólito Yrigoyen.

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Reclamos docentes

La protesta no fue un hecho aislado, sino que se enmarca en una serie de manifestaciones que vienen repitiéndose durante las últimas semanas. Los docentes, acompañados por vecinos y trabajadores estatales, recorrieron los cascos céntricos con carteles, cánticos y actividades simbólicas.

En Puerto Madryn, organizaron un "merendazo cultural", una jornada de mates, música y asambleas para visibilizar la necesidad de volver a encontrarse en medio de la crisis. "Hoy es un día de lucha, un día donde los docentes hacemos un merendazo cultural, reflejo de la necesidad que tenemos como sociedad en general", expresaron los trabajadores.

Al final ni las provincias que supuestamente ganan con este modelo en realidad ganan con este modelo. Sin contar que ese Nacho Torres que acá te lo vendían como un estadista es un nabo https://t.co/iJecgLOmax — Mariano (@mariano_bar) May 12, 2026

Desde el sector educativo remarcan la urgencia de una actualización salarial que permita hacer frente al impacto de la inflación y sostener condiciones de vida dignas. Advierten que los salarios estatales se encuentran por debajo de la línea de indigencia, una situación que califican como "insostenible". El reclamo no se limita a los docentes: empleados públicos de distintas áreas también se sumaron a las marchas, evidenciando un malestar generalizado dentro de la administración provincial.

En Trelew, una nueva marcha nocturna recorrió el centro de la ciudad con una columna de unos 500 metros. Los manifestantes denunciaron que el deterioro salarial impacta directamente no solo en la calidad de vida de los trabajadores, sino también en el sostenimiento de servicios esenciales como la educación pública. "Hoy los ingresos están por debajo de la indigencia. Es insostenible", alertaron.

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Estas protestas se multiplican en un contexto de creciente tensión entre el sector público y el Gobierno de Chubut. Los docentes autoconvocados —sin conducción gremial formal— han logrado articular una resistencia que crece en las calles. Advierten que, sin una recomposición urgente, la continuidad del ciclo lectivo y la calidad educativa están en riesgo.

La consigna que une a los manifestantes es clara: revertir el ajuste. Con movilizaciones que ya se repiten semanalmente en distintos puntos de la provincia, el reclamo por salarios dignos se convirtió en el eje de una protesta popular que no muestra señales de agotamiento. Mientras el costo de vida sigue subiendo, los trabajadores de la educación exigen respuestas concretas y advierten que la lucha continuará hasta lograr una mejora real.