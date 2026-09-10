Un insólito episodio sorprendió a los vecinos de Florianópolis el domingo por la noche, cuando tres chicos de 10, 11 y 12 años robaron un auto 0 km y escaparon a toda velocidad por las calles de la ciudad. El vehículo estaba sin patentar y había sido dejado por el chofer del camión porta automóviles con la llave de repuesto adentro, a la espera de ser entregado a una concesionaria este martes.

Carro furtado por crianças de 10 e 11 anos em Florianópolis era zero km e estava com chave dentro; vídeo flagrou fuga



Trio de 10, 11 e 12 anos caminhava na região quando decidiram entrar no veículo automático e fugir em alta velocidade. pic.twitter.com/BCc5MvZ9th — Não FOI ACIDENTE (@OficialNFA) September 8, 2026

Según informó la Policía Militar, el mayor del grupo, de 12 años, fue quien se puso al volante tras encontrar el auto estacionado cerca de un viaducto en la zona continental. Los tres menores no tenían antecedentes penales.

El caso fue registrado como un acto infraccional similar al delito de hurto. La Policía Civil investiga cómo se desarrolló la secuencia de los hechos.

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Persecución, choque y detención de los menores

Tras el robo, los nenes circularon por varias calles de la ciudad y, en el barrio Estreito, chocaron contra una motocicleta que estaba estacionada. A pesar del impacto, los chicos no detuvieron la marcha y continuaron la fuga.

Motociclistas y testigos que presenciaron la situación comenzaron a seguir el auto hasta que finalmente lograron que se detuviera. La Policía Militar llegó al lugar, recuperó el vehículo y trasladó a los menores a la Comisaría Central de Policía, donde sus padres fueron notificados y pasaron a buscarlos.