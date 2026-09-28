Insólito en la Concacaf: un jugador entró con rastas de más de un metro y provocó dos expulsiones por tirones de cabello
Keon Greene y Shalon Knight, de Antigua y Barbuda, recibieron la tarjeta roja directa después de tirarle de las largas rastas a Aedan Scipio, futbolista de Anguila, durante distintas jugadas del partido.
Una situación poco habitual llamó la atención durante un partido de la Concacaf Nations League, donde dos futbolistas de Antigua y Barbuda terminaron expulsados por la misma infracción: tirarle del cabello a un rival en plena disputa de la pelota.
El protagonista de la particular secuencia fue Aedan Scipio, mediocampista de Anguila, quien ingresó al terreno de juego a los 68 minutos. El futbolista luce unas extensas rastas que superan el metro y medio de longitud y que terminaron siendo protagonistas involuntarias del encuentro.
Apenas cuatro minutos después de su ingreso se produjo la primera acción. Keon Greene sujetó y tiró del cabello de Scipio durante una disputa, lo que derivó en la intervención del árbitro y en una tarjeta roja directa para el jugador de Antigua y Barbuda.
La escena volvió a repetirse sobre el final. A los 93 minutos, Shalon Knight protagonizó una acción similar contra el mismo futbolista y también fue expulsado directamente.
De esta manera, en poco más de 20 minutos, Scipio quedó involucrado en dos jugadas prácticamente idénticas que terminaron dejando a dos adversarios fuera del campo.
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Las imágenes del encuentro rápidamente llamaron la atención por lo inusual de ambas expulsiones y comenzaron a circular en redes sociales, donde la particular secuencia se convirtió en uno de los momentos más comentados del partido.