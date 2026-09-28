Una situación poco habitual llamó la atención durante un partido de la Concacaf Nations League, donde dos futbolistas de Antigua y Barbuda terminaron expulsados por la misma infracción: tirarle del cabello a un rival en plena disputa de la pelota.

El protagonista de la particular secuencia fue Aedan Scipio, mediocampista de Anguila, quien ingresó al terreno de juego a los 68 minutos. El futbolista luce unas extensas rastas que superan el metro y medio de longitud y que terminaron siendo protagonistas involuntarias del encuentro.

Apenas cuatro minutos después de su ingreso se produjo la primera acción. Keon Greene sujetó y tiró del cabello de Scipio durante una disputa, lo que derivó en la intervención del árbitro y en una tarjeta roja directa para el jugador de Antigua y Barbuda.

⚽️ Insólito momento en la Concacaf Nations League: dos futbolistas de Antigua y Barbuda terminan expulsados por jalar el cabello de un rival de Anguila.



El mediocampista Aedan Scipio ingresó al terreno de juego en el minuto 68 portando sus características rastas de más de 1.5… pic.twitter.com/a05Y9sSWFe — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 28, 2026

La escena volvió a repetirse sobre el final. A los 93 minutos, Shalon Knight protagonizó una acción similar contra el mismo futbolista y también fue expulsado directamente.

De esta manera, en poco más de 20 minutos, Scipio quedó involucrado en dos jugadas prácticamente idénticas que terminaron dejando a dos adversarios fuera del campo.

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Las imágenes del encuentro rápidamente llamaron la atención por lo inusual de ambas expulsiones y comenzaron a circular en redes sociales, donde la particular secuencia se convirtió en uno de los momentos más comentados del partido.