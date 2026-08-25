Insólito en Panamericana: manejó con el capot levantado y casi sin poder ver
El conductor, a bordo de un Alfa Romeo, apenas podía ver el camino. Fue filmado por otros automovilistas.
Una vez más, una escena insólita y temeraria tuvo lugar en la autopista Panamericana, cuando un conductor decidió manejar con el frente de su auto destrozado.
El accidente se produjo en el kilómetro 47 de la Panamericana, sentido a Pilar.
Km. 47 Accidente en Panamericana sentido a Pilar: 7 kilómetros de cola
Ocurrido a la altura del peaje, sentido a Pilar, el impactante hecho fue filmado por testigos que se desplazaban en otro automóvil y no salían de su asombro al observar lo ocurrido.
El conductor, a bordo de un Alfa Romeo color rojo, circulaba con la trompa chocada y el capot levantado que le bloqueaba casi por completo la visión.
Hasta el momento, no trascendieron más detalles sobre el hecho ni el desenlace del automovilista.