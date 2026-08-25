Una vez más, una escena insólita y temeraria tuvo lugar en la autopista Panamericana, cuando un conductor decidió manejar con el frente de su auto destrozado.

El accidente se produjo en el kilómetro 47 de la Panamericana, sentido a Pilar.

Km. 47 Accidente en Panamericana sentido a Pilar: 7 kilómetros de cola

Ocurrido a la altura del peaje, sentido a Pilar, el impactante hecho fue filmado por testigos que se desplazaban en otro automóvil y no salían de su asombro al observar lo ocurrido.

Insólito: Circuló con un auto destrozado y el capot levantado en Panamericana

El conductor, a bordo de un Alfa Romeo, apenas podía ver el camino. Fue filmado por otros automovilistas.

Ocurrió a la altura del peaje, sentido a Pilar. pic.twitter.com/M5QLvBj9L3 — Pilar a Diario (@pilaradiario) August 25, 2026

El conductor, a bordo de un Alfa Romeo color rojo, circulaba con la trompa chocada y el capot levantado que le bloqueaba casi por completo la visión.

Hasta el momento, no trascendieron más detalles sobre el hecho ni el desenlace del automovilista.