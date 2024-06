A principios de este año, mientras Taylor Swift recibía críticas por el uso de su jet privado durante la etapa australiana de su Eras Tour, otra celebridad también acaparaba la atención por sus extravagancias aéreas. Kim Kardashian admitió haber alquilado un avión privado solo para viajar a París y disfrutar de un trozo de tarta de queso.

Para aquellos que se sienten culpables por pedir comida a domicilio en lugar de ir a comprarla, esta anécdota de la estrella de reality show puede servir de consuelo. En 2015, durante su embarazo, Kim Kardashian reveló a Andre Leon Talley de la revista Vogue que había volado a la capital francesa específicamente para saborear su pastel favorito.

Sin embargo, al llegar a su hotel en París, Kim descubrió que se había agotado el postre que tanto anhelaba. Afortunadamente, el personal del hotel se esmeró en prepararle una rebanada de tarta de queso especialmente para ella.

Kim compartió que su viaje tenía como objetivo disfrutar de su comida favorita antes de que su dieta cambiara por el embarazo. “Solo quería darle un último hurra a toda la comida que no podré comer por un tiempo”, explicó en la entrevista. Recordó su desesperación al no encontrar la tarta: “No lo entienden, me voy mañana y volé hasta aquí por una noche, tal vez dos noches”. El personal del hotel respondió comprensivamente: “Está bien, lo conseguiremos”, logrando alegrarle el día.

Además de los desfiles de moda, uno de los pasatiempos favoritos de Kim en París es probar la increíble gastronomía local. “Comer es lo que más me gusta hacer cuando estoy en París. Es simplemente el ambiente”, confesó Kim, mencionando su amor por Le Avenue y una hamburguesería llamada Ferdi’s, conocida por sus churros, su postre favorito.

En ese momento, Kim Kardashian, madre de su hija North West, esperaba un hijo con su esposo Kanye West para finales de diciembre.

El extravagante viaje en avión solo para disfrutar de una tarta de queso no pasó desapercibido en las redes sociales. Un usuario en la red X comentó: “Kim Kardashian voló desde Los Ángeles a París solo porque quería comer una tarta de queso en particular y luego voló de regreso a casa… y aquí estoy bebiendo con pajitas de papel para salvar el mundo”. Otros comentarios similares expresaban incredulidad y crítica hacia la extravagancia de Kim.

Además de sus aventuras culinarias, Kim también compartió en la entrevista sus planes para su nuevo hogar, que planeaba organizar al estilo de una tienda de Saint Laurent, con mármol y oro pulido. “Todo está coordinado en color y altura. Está muy organizado. Se parecerá un poco a una tienda de Saint Laurent. Como mármol y oro pulido”, detalló Kim, quien también ha reservado un armario completo con la esperanza de que su hija North use su ropa en el futuro.

Esta historia resalta la vida lujosa y los extravagantes caprichos de las celebridades, generando tanto fascinación como críticas entre sus seguidores y el público en general.