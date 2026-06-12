Un insólito caso ocurrido en Brasil generó fuerte repercusión en redes sociales después de que una mujer fuera sorprendida durante un control policial con una pistola 9mm cargada que llevaba oculta en sus partes íntimas.

El procedimiento se realizó cuando la mujer viajaba en motocicleta junto a su pareja. Según trascendió, el conductor no tenía licencia, por lo que los agentes iniciaron una inspección que terminó con un hallazgo inesperado.

🚨🇧🇷 ¡DE NO CREER EN BRASIL! Una mujer fue detenida en Goiás tras sacar una pistola 9 mm cargada que llevaba oculta en sus partes íntimas.

Iba en moto con su novio, que conducía sin licencia. Al ser interceptados, ella misma entregó el arma. https://t.co/wF0POuYw0M — DianitaTeRetrata (@dianitanoticias) June 12, 2026

El caso se volvió viral por las circunstancias en las que fue encontrada el arma. En las imágenes difundidas en redes se observa parte del procedimiento y el momento en que la situación toma otra dimensión tras la intervención policial.

Luego del hallazgo, ambos fueron detenidos y quedaron a disposición de las autoridades, que avanzan con la investigación para determinar el origen del arma y si estaba vinculada a otros hechos delictivos.

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La escena también abrió un debate sobre los controles policiales y las requisas corporales. Mientras algunos usuarios remarcaron la importancia de estos procedimientos para prevenir hechos graves, otros plantearon la necesidad de revisar los límites entre la seguridad pública y el respeto por los derechos individuales.