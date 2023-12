Una bailarina trató de seducirlo subiéndose a su regazo durante el espectáculo en Washington DC pero salió mal

La gira con la que Madonna está celebrando 40 años de carrera, continúa atravesando Estados Unidos. La más reciente parada fue la Capital One Arena de Washington D.C., donde además de brindar el show lleno de exóticas coreografías, juego de luces y decenas de vestuarios, Madonna decidió aprovechar las fiestas navideñas para traer un invitado muy especial a su concierto: Santa Claus.

El hombre de traje rojo se reunió en el escenario con Madonna mientras resonaba el tema de Vogue. En esta pieza, Madonna ha acostumbrado realizar una pasarela con sus bailarines; en ocasiones llega a tener invitados que califican el porte, las prendas y, por supuesto, el baile del equipo de la Reina del Pop. En esta ocasión, le tocó a Santa Claus calificar la pasarela.

En un principio, Santa parecía divertirse a lo grande, cómodamente sentado recibiendo a los bailarines que trataban de seducirlo con sensuales movimientos de cadera. Todo marchaba con normalidad hasta que una bailarina se sentó en el regazo de Santa Claus y comenzó a bailar, haciendo que el hombre de avanzada edad perdiera el equilibrio y cayera al suelo.

A pesar del golpe, la bailarina se levantó de inmediato y siguió con el show. Santa Claus no tuvo tanta suerte, pues debido a sus pesadas ropas y no tener la gran condición física de los bailarines de Madonna, tuvo varias dificultades para reincorporarse, viéndose evidentemente aturdido.

Y mientras ocurría el incidente, Madonna se encontraba justo a un lado interactuando con su público, pero no tardo mucho tiempo para darse cuenta que su Santa Claus ya estaba tirado en el suelo. Ante la sorpresa, la intérprete de Holiday no pudo reaccionar, pero de inmediato regresó la bailarina culpable del incidente para tratar de volver a ponerle su gorro a Santa. Al no tener éxito en sus intentos, decidió aventarle su gorro a Santa, y se fue a seguir bailando, generando la risa incrédula de Madonna.

Una toma del momento en el que Santa cayó al suelo muestra a uno de los bailarines teniendo un “ataque de pánico”, y fue a socorrer a Santa tan rápido como sus pasos de baile le permitieron. Afortunadamente, Santa ya se había puesto de pie, y Madonna le había regresado su gorro, por lo que el show pudo continuar sin mayores inconvenientes.

Madonna comenzó su paso por Estados Unidos el 13 de diciembre, y desde entonces, se han vivido varias situaciones que han llamado la atención de los medios. La primera de estas no fue muy positiva, pues la Reina del Pop ha salido tarde al escenario en las cinco fechas que ha brindado en la Unión Americana. Se suponía que los conciertos de Madonna en Nueva York y Washington D.C. comenzarían a las 9 pm, pero hasta el momento, Madonna se ha presentado entre las 10:20 pm y 10:50 pm de la noche, generando una gran molestia por parte de sus fanáticos que han tenido que salir de los recintos en plena madrugada.

Si bien, en su momento se argumentó que Madonna había retrasado su primer show en Estados Unidos debido a problemas técnicos, los retrasos continúan, y según los fanáticos que han tenido la oportunidad de ver a la cantante con anterioridad, aseguran que los retrasos son una constante.