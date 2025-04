Este jueves, un operativo de emergencia se desplegó en Recoleta debido al derrame de una sustancia tóxica en un local de encomiendas, lo que provocó la intervención inmediata de las autoridades.

Según los primeros resultados de las pericias, la sustancia derramada sería ácido muriático, aunque se esperan análisis más detallados para confirmarlo.

El ácido muriático es altamente peligroso para la salud humana, pudiendo causar efectos graves como quemaduras por contacto con la piel, rinitis, bronquitis, laringitis, neumonía e intensos dolores de cabeza, e incluso puede resultar mortal.

Alberto Crescenti, director del SAME, detalló cómo fue el operativo: “Recibimos una alerta por un derrame de una sustancia química tóxica. Llegamos rápidamente con siete ambulancias, motos médicas, patrullas y unidades de oxigenación”, indicó. Al llegar al lugar, confirmaron que se trataba de ácido muriático al 19%, un producto extremadamente tóxico que, según Crescenti, no debería transportarse en esas condiciones: “Debe ser transportado en camiones especiales o vehículos adecuados, no en cajas”.

El derrame de la sustancia, que ocurrió cuando la caja se cayó, provocó que ocho personas fueran afectadas por inhalación de los vapores, por lo que fueron atendidas y oxigenadas por el SAME. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del incidente y si hubo alguna negligencia o irregularidad en el manejo del producto.