Un delincuente ingresó con total impunidad a robar a plena luz del día al domicilio familiar ubicado en calle Maipú al 2400, en el Barrio Amigorena, de la localidad de Las Heras. Para no ser descubierto decidió escapar por el patio y darse a la fuga por los techos.

Los vecinos que escucharon los ruidos y alcanzaron a individualizarlo en el acto delictivo, avisaron rápidamente a las autoridades a través del 911. Fue así que se hizo presente un móvil de la Policía de Mendoza que hacía rondines por la zona.

A los pocos minutos lograron interceptarlo y le dieron la voz de alto, por lo que el acusado no tuvo escapatoria. Fue identificado como Diego Armando Silva Ulloa, de 43 años de edad.

Lo apresaron arriba de los techos cuando intentaba escapar con el botín consistente en un televisor, herramientas, electrodomésticos como una pava eléctrica y una planchita para el pelo, botellas de fernet, dos sachet de leche y hasta una jaula con aves silvestres.

Al pedir autorización para proceder, el Ministerio Público Fiscal dio la orden que el hombre fuera aprehendido y trasladado a sede policial junto al botín y que las aves fueran entregadas a la Policía Rural.