Una situación tan insólita como cómica se vivió en pleno centro de La Plata, cuando una mujer protagonizó una maniobra intentando estacionar que dejó boquiabiertos a vecinos y usuarios en la red social X, después de que el episodio quede registrado en un video y rápidamente se haga viral en redes.

Las imágenes muestran a la conductora intentando estacionar su vehículo entre dos autos en una calle céntrica, pero lo que parecía una simple maniobra se transformó en una verdadera odisea.

Durante más de un minuto, la mujer realizó una serie de movimientos hacia adelante y hacia atrás que desconcertaron a todos, y empujando con su propio vehículo logró mover varios metros el auto que estaba estacionado adelante.

Puede interesarte

Las repercusiones tras el insólito caso en La Plata

Los comentarios de los usuarios de X no tardaron en llegar: "Yo pensé que estaba haciendo tiempo para alguien, pero después me di cuenta de que realmente intentaba estacionar"; "El auto: 'Estoy cansado jefe'"; y "El del Clio no deja más el auto sin freno de mano", se pudo leer en redes sociales.

🇦🇷 En La Plata, captaron a una conductora que realizó polémicas maniobras para estacionar: empujó a otro auto para ocupar su lugar pic.twitter.com/5tGvNLa2TB — ES RE VIRAL (@esreviral) May 8, 2025

Finalmente, tras varios intentos erráticos y una paciencia digna de admirar, la mujer logró ubicar su auto dentro del espacio. Sin embargo, su peculiar estilo de estacionamiento ya se había convertido en el viral del día.