Un avión de Aerolíneas Argentinas estuvo casi una hora dando vueltas alrededor del aeropuerto internacional de Sauce Viejo, en Santa Fe, debido a problemas de comunicación entre el piloto y la torre de control. La principal hipótesis apunta a que el capitán del vuelo no recibía respuestas de los controladores, lo que impidió confirmar las condiciones necesarias para el aterrizaje.

Ante la situación, se abrió una investigación y se desplazó al personal involucrado para esclarecer el incidente. Según fuentes, el controlador encargado de la comunicación con el avión no estaba presente en su puesto de trabajo. Aunque se manejan varias versiones, como una posible tardanza o incluso que el empleado se habría quedado dormido, aún no se ha aclarado el motivo de su ausencia. Además, desde EANA no se explicó por qué no se designó a un reemplazo ni cuántas personas trabajaban en ese turno.

El vuelo ARG1724, con matrícula LV-CHQ, había despegado desde Aeroparque con destino a Sauce Viejo. Durante la espera, el avión permaneció en la zona cercana al aeropuerto durante 53 minutos. Mientras tanto, más de un centenar de pasajeros aguardaban en Sauce Viejo para su vuelo de regreso a Buenos Aires.

A pesar de la demora, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) aseguró que la seguridad operacional fue garantizada en todo momento, ya que el avión estuvo en contacto con el Centro de Control de Área de Ezeiza y la torre de control de Paraná. EANA también emitió un comunicado indicando que se habían iniciado sumarios y que se aplicarían las sanciones correspondientes.

Por su parte, Gisela Riuli, presidenta del directorio del Aeropuerto de Sauce Viejo, expresó que aún no han recibido explicaciones sobre la ausencia del personal de la torre de control. "Pedimos un informe a la EANA para que nos expliquen los motivos de la ausencia", señaló. La situación causó nerviosismo entre los pasajeros y la comunidad del aeropuerto, pero Riuli reafirmó el compromiso con la seguridad y calidad del servicio, pidiendo disculpas por los inconvenientes.