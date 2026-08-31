Insólito: un grupo de vacas invadió una cancha y obligó a suspender un partido
La inesperada escena ocurrió durante un encuentro de fútbol en Michoacán, México. Varias vacas ingresaron al campo de juego y obligaron a detener momentáneamente el partido hasta que pudieron ser retiradas.
Un partido de fútbol en Michoacán, México, tuvo una interrupción tan inesperada como divertida cuando varias vacas aparecieron en pleno campo de juego.
Los animales comenzaron a recorrer la cancha ante la sorpresa de los futbolistas, que no tuvieron otra alternativa que detener el encuentro y esperar a que las improvisadas protagonistas abandonaran el lugar.
Durante algunos minutos, toda la atención dejó de estar puesta en la pelota. Jugadores y asistentes intentaron despejar el terreno mientras las vacas avanzaban tranquilamente por el césped.
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Finalmente, los animales fueron retirados y el partido pudo continuar. La particular invasión quedó registrada y las imágenes rápidamente llamaron la atención en redes sociales por lo insólito de la situación.