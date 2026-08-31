Un partido de fútbol en Michoacán, México, tuvo una interrupción tan inesperada como divertida cuando varias vacas aparecieron en pleno campo de juego.

Los animales comenzaron a recorrer la cancha ante la sorpresa de los futbolistas, que no tuvieron otra alternativa que detener el encuentro y esperar a que las improvisadas protagonistas abandonaran el lugar.

🇲🇽🐄 ¡Las vacas estaban reclamando su espacio! 😂⚽️



Un partido de fútbol en Michoacán, México, tuvo que ser suspendido momentáneamente después de que varias vacas invadieran la cancha para hacer valer su territorio. 🐄💨



Los jugadores tuvieron que esperar mientras retiraban a… pic.twitter.com/q1zeeg2840 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 31, 2026

Durante algunos minutos, toda la atención dejó de estar puesta en la pelota. Jugadores y asistentes intentaron despejar el terreno mientras las vacas avanzaban tranquilamente por el césped.

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Finalmente, los animales fueron retirados y el partido pudo continuar. La particular invasión quedó registrada y las imágenes rápidamente llamaron la atención en redes sociales por lo insólito de la situación.