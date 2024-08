Los hechos, conocidos el martes 27 de agosto, quedaron grabados en un video que muestra la osadía del intrépido bañista, que en plena hora pico, en la que los turistas disfrutan de la brisa y sol, fueron sorprendidos por el nudista huyendo de dos uniformados que poco o nada pudieron hacer.

La particular situación se registró en el barrio Bocagrande de la Ciudad Amurallada, justo en el sector Playa 5, donde algunos vendedores y transeúntes, en su intento de que fuera retenido, gritaban ¡cójanlo!, mientras el hombre decía: ¡Admiren a Jesús!, haciendo la señal de la cruz con una de sus manos.

Finalmente, fue en una zona llena de rocas, conocidas también como espolones, que el turista se detuvo, no sin antes hacer correr por varios metros a los uniformados que ya se notaban cansados por la persecución: ¿Ve, y por qué es que está corriendo desnudo?, dijo extrañado el que grababa el video que rápidamente se volvió viral.

Frente a este inusual acontecimiento, las autoridades cartageneras no han emitido alguna información sobre las razones o sanciones por este tipo de actos. Sin embargo, sí se convirtió en el tema de conversación en las redes sociales.

“Acá la gente hace lo que le da la gana, definitivamente. No hay respeto”; “Es más grave para los ojos ver a los vendedores ambulantes, robando a los extranjeros”; “Pregunta sería que cargo le pueden hacer o eso no demanda cargos?”; “Cojanlo? Por que ? Desde cuando es un delito hacer nudismo en una playa donde no está señalizada su prohibición?”; “Déjenlo ser felìz y sin miedo al éxito 😂🤣😅”; “😂😂😂😂😂dejen a ese pobre hombre quieto. Es solo un reto (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.