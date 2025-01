Gershani Quesada relató que el día de la infracción había ido a un corralón a comprar varias cosas después de terminar su jornada de trabajo. “Mi hija más chica había venido de viaje a verme y tomé la decisión de subirla al vehículo y llevarla a mi casa, porque vivo cerca del puesto caminero de Las Rejas”, recordó.

“Rebatí el asiento (trasero) para que entren los materiales que se ven en la foto, y mi nena no podía ir sentada porque el asiento estaba rebatido, lo cual es una irresponsabilidad mía porque viajaba sin el cinturón. Y cometí un error”, agregó.

A su vez, el magistrado trató de justificar el accionar de los agentes del control: “Llegué al puesto caminero. El personal policial me identifica y advierte que mi hija venía sentada, no en el baúl propiamente dicho, porque en ese momento era una sola cosa ya que cuando se rebate el asiento queda como una caja, un baúl grande”, explicó.

“Estoy acá para pedir disculpas especialmente al personal policial porque ha sido muy atacado por las redes sociales como si hubiesen hecho la vista gorda. Muchos de ellos son de la Escuela de Cadetes y estuvieron haciendo su trabajo. El error es todo mío y me hago cargo, porque como padres debemos cuidar por la seguridad de nuestros hijos. Afortunadamente no pasó nada, sino me lamentaría el resto de mi vida”, concluyó.