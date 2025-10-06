Animal suelto
Insólito video: un pavo real apareció en las calles de Nueva Córdoba y sorprendió a todos
Se pudo ver al animal caminando tranquilamente por las calles del centro de la ciudad.
Un increíble hecho sorprendió a los vecinos de Nueva Córdoba cuando se pudo ver a un pavo caminando por las calles.
El animal caminaba tranquilamente por las calles del centro de la ciudad generando sorpresa entre quienes allí se encontraban.
No se sabe cómo llegó allí el animal ni de dónde salió, pero su presencia desató risas, fotos y decenas de publicaciones en redes sociales.
En el video se puede ver como el pavo comienza su tranquila caminata en el medio de la calle y luego se mueve hacía la ciclovía.
