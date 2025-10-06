Un increíble hecho sorprendió a los vecinos de Nueva Córdoba cuando se pudo ver a un pavo caminando por las calles.

El animal caminaba tranquilamente por las calles del centro de la ciudad generando sorpresa entre quienes allí se encontraban.

No se sabe cómo llegó allí el animal ni de dónde salió, pero su presencia desató risas, fotos y decenas de publicaciones en redes sociales.

Puede interesarte

En el video se puede ver como el pavo comienza su tranquila caminata en el medio de la calle y luego se mueve hacía la ciclovía.