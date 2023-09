Un ciudadano brasileño viajó más de 100 kilómetros en la lanza del acoplado de un camión, hasta que personal policial, detuvo la marcha del vehículo en la Ruta 7, a la altura de la localidad bonaerense de General Pinto.

El hombre viajaba hacia Bariloche colado en los camiones. El insólito hecho se constató en las últimas horas y el más sorprendido fue el propio chofer del camión, que contó lo sucedido.

El camionero venía viajando por la Ruta Nacional 7 cuando se detuvo en Chacabuco (provincia de Buenos Aires) para descansar. Dos horas después, y sin bajarse del vehículo, siguió viaje.

Pasó por Junín, luego por Vedia. Ya había circulado por más de 100 kilómetros cuando un patrullero policial comenzó a seguirlo con la sirena encendida cerca de Alberdi, partido de Leandro N. Alem.

El conductor del camión se sorprendió, se detuvo, pero ahí la sorpresa fue aún mayor. “Ahí bajé la velocidad, me tiré a la banquina y cuando me descuelgo del camión salta un hombre de entre medio de la lanza. Me pegué un susto!”, relató.

“El hombre no tenía documentación, sólo un papel escrito en portugués, que le había hecho la policía, por extravío de documentación. Dijo que quería llegar a Mendoza y que se iba a meter adentro del cisterna pero vio que había precintos y no se animó”, contó.

Cuando el personal policial le preguntó al extraño, de dónde venía, dijo que había salido de Brasil hasta llegar a Buenos Aires, siempre viajando de la misma manera, metiéndose en los camiones.

El conductor del camión siguió su viaje mientras que el ciudadano brasileño quedó con personal policial.