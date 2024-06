Instagram ha presentado un nuevo botón de seguridad que permitirá a los usuarios ocultar mensajes directos y comentarios de cuentas que puedan estar acosándolos. Esta nueva función silenciará los mensajes entrantes de todos, excepto de aquellos usuarios que estén en la lista de amigos cercanos del usuario afectado.

Inicialmente, Instagram había implementado límites para ayudar a los creadores a manejar campañas de acoso, pero ahora cualquier usuario puede utilizar esta función para evitar mensajes y comentarios no deseados. Esta herramienta ofrece una forma de reducir el ruido entrante sin desconectar a las personas de una comunidad de apoyo.

Con esta actualización, Instagram explica que al restringir las interacciones de personas que no son amigos cercanos, los usuarios solo verán los mensajes directos, etiquetas y menciones de aquellos en su lista de amigos cercanos. Aunque las cuentas fuera de esta lista pueden seguir interactuando con las publicaciones, estas interacciones no serán visibles para el usuario. Además, las cuentas no sabrán que su contenido ha sido ocultado.

Los usuarios también podrán elegir ver o ignorar los comentarios y mensajes directos limitados. Instagram permite limitar cuentas por hasta cuatro semanas consecutivas, con la opción de extender este periodo. Esta configuración se puede ajustar desde el perfil del usuario, seleccionando el menú en la esquina superior derecha de la pantalla y eligiendo "Interacciones limitadas". Desde allí, se pueden alternar los límites para cuentas que no siguen al usuario, seguidores recientes, o todos excepto los amigos cercanos.

Estas funciones adicionales llegan en un momento en que Instagram enfrenta un mayor escrutinio por parte del gobierno de Estados Unidos en relación con la seguridad de sus usuarios jóvenes. A principios de este año, Meta introdujo una nueva función que impide que los adultos envíen mensajes a menores en Instagram y Facebook de forma predeterminada. La compañía también tomó medidas para ocultar contenido relacionado con suicidio y trastornos alimentarios a los adolescentes en ambas plataformas.

Un informe de 2021 reveló que Instagram no había actuado en el 90% de los más de 8.700 mensajes abusivos recibidos por varias mujeres de alto perfil. Para intentar hacer de su aplicación un lugar más seguro, Instagram ha estado implementando funciones que recuerdan a los usuarios ser respetuosos. Cada vez que un usuario envía un mensaje a un creador por primera vez o responde a un hilo de comentarios ofensivos, Instagram muestra un mensaje en la parte inferior de la pantalla pidiéndole que sea respetuoso.

Estos recordatorios son parte de una estrategia más amplia llamada "empujón", que busca impactar positivamente el comportamiento en línea de las personas alentándolas a cambiar sus acciones en lugar de obligarlas. Esta idea está arraigada en la teoría de las ciencias del comportamiento y ha sido adoptada por Instagram y otras empresas de redes sociales en los últimos años.

Una investigación de Instagram demostró que este tipo de intervención sutil puede frenar los instintos más crueles de algunos usuarios en las redes sociales. En 2023, la empresa matriz de Instagram, Meta, informó que después de comenzar a advertir a los usuarios antes de que publicaran un comentario potencialmente ofensivo, alrededor del 50% lo editó o eliminó. En un estudio interno de 70.000 usuarios, cuyos resultados se compartieron por primera vez con Recode, se mostró que el 30% de los usuarios envió menos mensajes a creadores con un gran número de seguidores después de ver el recordatorio de amabilidad.

Instagram introdujo por primera vez los "empujones" para intentar influir en el comportamiento de los comentarios de las personas en 2019. Estos recordatorios pedían a los usuarios reconsiderar la publicación de comentarios que, aunque no violaban completamente las políticas de Instagram sobre discurso dañino, se acercaban a esa línea.