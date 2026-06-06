La Justicia de Córdoba activó un pedido de búsqueda para dar con el paradero de Alma Celeste Britos, una adolescente de 14 años que permanece desaparecida desde hace dos días y cuya última ubicación conocida fue en el centro de la ciudad.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1 Turno 1, que solicitó la colaboración de la comunidad para reunir información que permita encontrar a la menor.

De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio Público Fiscal, Alma Celeste tiene domicilio en barrio Santa Isabel y fue vista por última vez el 4 de junio en el restaurante El Ruedo, ubicado en la esquina de 27 de Abril y Obispo Trejo, en pleno centro cordobés.

Desde ese momento no se registraron nuevas noticias sobre su paradero, por lo que se intensificaron las tareas de búsqueda y localización.

Las autoridades señalaron que, hasta el momento, se desconoce cómo estaba vestida cuando fue vista por última vez, un elemento que podría haber facilitado su identificación en la vía pública.

Ante esta situación, la Fiscalía pidió especialmente la colaboración de vecinos, comerciantes y personas que hayan estado en la zona o que puedan aportar algún dato relevante para la investigación.

Puede interesarte

Cualquier información sobre Alma Celeste Britos puede ser comunicada a la Unidad Judicial N.º 1, ubicada en Balcarce 251 de la ciudad de Córdoba, o a los teléfonos (0351) 4332647 y 4332648.

Desde la Justicia remarcaron la importancia de que cualquier dato, por mínimo que parezca, sea informado de inmediato para contribuir a la localización de la adolescente.