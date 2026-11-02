Una joven de entre 15 y 16 años desapareció en las aguas de la Laguna Setúbal, frente a la costanera santafesina. Habría sido vista flotando durante algunos instantes antes de desaparecer de la superficie.

La noche del domingo quedó atravesada por un intenso operativo de emergencia en la zona del Puente Colgante. Una joven de entre 15 y 16 años se habría arrojado a las aguas de la laguna Setúbal y, después de ser observada desplazándose en dirección al Puente Oroño, desapareció de la superficie. Prefectura Naval y Buzos Tácticos de la URI trabajaban en el lugar por orden de la Fiscalía.

Alrededor de las 20.30 se encendieron las alarmas en uno de los sectores más transitados de la costanera santafesina. Según los primeros testimonios recogidos entre quienes se encontraban en las inmediaciones, una adolescente habría trepado o pasado la baranda del sector norte del Puente Colgante y se habría lanzado al agua.

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La secuencia fue seguida con preocupación por algunos testigos. La joven habría permanecido momentáneamente a flote y fue vista desplazándose sobre la superficie de la laguna en dirección al Puente Oroño. Sin embargo, en determinado momento dejó de ser visible y ya no volvió a ser localizada.

La situación motivó un inmediato despliegue policial. Los efectivos que llegaron al lugar tomaron contacto con las personas que habían presenciado el episodio y transmitieron las novedades a las autoridades judiciales.

La fiscal en turno, doctora Galeano, recibió la comunicación del hecho y dispuso la activación del protocolo correspondiente para este tipo de emergencias.

A partir de esa orden, Prefectura Naval Argentina puso en marcha un rastrillaje sobre el espejo de agua. Las tareas se concentraron inicialmente en el sector donde la adolescente había sido vista por última vez, con la participación de personal especializado.

La complejidad del procedimiento obligó además a convocar a Buzos Tácticos de la URI, quienes debían intervenir en las tareas subacuáticas para intentar establecer el paradero de la joven.

Mientras tanto, la zona permanecía bajo atención de los equipos de emergencia, en un escenario marcado por la incertidumbre y la expectativa de obtener alguna novedad favorable.

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Investigan si hay algún pedido de paradero

En paralelo al despliegue sobre la laguna, las autoridades dispusieron una consulta a la Policía de Investigaciones (PDI) para determinar si existía alguna denuncia de desaparición o pedido de paradero que pudiera corresponder con las características físicas y la edad de la adolescente.

Ese procedimiento apuntaba a establecer su identidad y reunir información que permitiera reconstruir las circunstancias previas al episodio.

Las tareas de búsqueda continuaban durante la noche del domingo. No había novedades oficiales sobre el paradero de la joven ni sobre las circunstancias que la llevaron a arrojarse desde el puente.