Una gendarme de 32 años era intensamente buscada en el río Paraná este jueves tras desaparecer mientras nadaba con un grupo de amigos en la zona de islas frente a la ciudad de Rosario.

El operativo, en específico, se concentró en el parador Isla Verde, ubicado en la isla La Invernada, frente a la costa norte de la ciudad y el puente Rosario-Victoria, donde la mujer, identificada como Karen Ojeda, fue vista por última vez.

Según el relato de testigos que citaron medios rosarinos, Ojeda, quien se encontraba fuera de servicio, se metió al agua alrededor de las 18, en una jornada de mucho calor, pero fue la única del grupo que no salió a flote.

Puede interesarte

Ante ese panorama, sus amigos dieron aviso inmediato a Prefectura Naval Argentina, que desplegó un operativo para aprovechar las últimas horas de luz, con embarcaciones y rastrillajes en la zona del canal principal.

Sin embargo, al menos hasta este jueves por la noche, el operativo no había arrojado ningún tipo de resultado. Las autoridades confirmaron que las tareas continuarán con recursos adicionales y que se trabaja en coordinación con el Ministerio Público Fiscal.

El hecho ocurrió en un sector muy concurrido durante los días de calor, donde funcionan paradores a los que se accede en lanchas desde el muelle de Rambla Catalunya, en La Florida. La zona es conocida por su actividad recreativa, pero también por episodios recientes que alertaron sobre los riesgos en el río.

El caso se suma a otros hechos ocurridos en la región en los últimos días. Por caso, sigue sin resolverse la desaparición de Gustavo Fabián Ibarra, un policía que cayó al Paraná el pasado fin de semana tras sufrir un choque con su lancha frente a San Lorenzo.

La mujer que acompañaba a Ibarra logró salir a la superficie y fue rescatada por pescadores de la zona, cerca de dos horas después del accidente. Luego, fue trasladada a una guardería náutica cercana, donde recibió asistencia.

Puede interesarte

Ante las autoridades, la mujer, de 42 años, relató que no vio emerger al policía después del choque y que el impacto habría sido contra un buque que navegaba por el canal.

Ibarra, oriundo de Rosario y quien era subcomisario de la Policía de Santa Fe, tiene 39 años y estaba pasado a disponibilidad. Según el sitio web El Ciudadano, había sido condenado el 20 de noviembre de 2024 a dos años de prisión en suspenso, luego de un juicio abreviado.